Chubut tendrá ley de incentivo a inversiones de Pymes

(OPI Chubut) – La Cámara de Diputados de Chubut aprobó este jueves por mayoría un proyecto de ley de incentivos para las inversiones de Pequeñas y Medianas Empresas.

El texto del proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Provincial y busca fomentar la actividad económica.

La diputada de Despierta Chubut y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jacqueline Caminoa señaló que la norma prevé constituir un Fondo de Garantía “con la finalidad de apoyar a pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo transferirá para este fondo 2.000 millones de pesos, lo que no quiere decir que no pueda presentar sus aportes o incorporar otros fiduciantes públicos o privados”.

La legisladora sostuvo que “se establece expresamente en esta ley que el 15% va a estar destinado exclusivamente a la micro y pequeña empresa. Se dispone en la norma la exención del pago de tributos de sellos provinciales o de aquellos que se creen en el futuro”.

Caminoa añadió que el fideicomiso “no solamente brinda esta posibilidad de garantizar a los emprendedores para la toma de crédito, sino que va a brindar la posibilidad también de capacitación, de asesoramiento financiero, algo que muchas veces se requiere sobre todo para quienes inician un negocio”. (Agencia OPI Chubut)