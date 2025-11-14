Vialidad Provincial informó que habrá medidas preventivas en rutas por fuertes vientos

- Publicidad -

La Administración General de Vialidad Provincial advirtió que el próximo sábado se esperan ráfagas de viento superiores a los 100 km/h y habrá medidas preventivas de protección para los vehículos que circulen en rutas.

El área de Meteorología y Climatología de Vialidad Provincial (AGVP) anunció que elaboró un nuevo mapa de isotacas, una herramienta que permite identificar las zonas donde el viento soplará con mayor intensidad.

Este sábado 15 de noviembre se esperan condiciones ventosas en toda la provincia y los sectores más expuestos serán las rutas del centro y sur de Santa Cruz, donde “los vientos podrían generar reducción de la visibilidad, desplazamiento de vehículos livianos y dificultad para mantener la estabilidad en ruta”.

Mediante un nuevo mapa de isotacas se puede prever, mediante colores y líneas, la velocidad estimada del viento en distintos puntos de la provincia.

Desde el organismo provincial señalaron que “el objetivo del trabajo es evaluar los riesgos asociados a los vientos intensos y planificar medidas preventivas, como restricciones temporales de circulación o asistencia a conductores en caso de emergencias”. (Agencia OPI Santa Cruz)