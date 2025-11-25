ADOSAC irá a la audiencia de conciliación sin medidas de fuerza

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) decidió acudir a la próxima reunión de conciliación obligatoria con el Consejo Provincial de Educación sin medidas de fuerza y en el congreso docente señalaron que en el encuentro reiterarán los reclamos laborales y salariales.

ADOSAC indicó que la decisión de no ir con medidas de fuerza al encuentro del jueves 27 de noviembre es “un gesto que prioriza la búsqueda de soluciones”, sin interrumpir las clases en el final del ciclo lectivo 2025.

El gremio insistirá con la estabilidad laboral sobre la negociación de los resguardos de cargos y horas cátedras y pedirá nuevamente adelantar la discusión salarial, medida que el gobierno de Claudio Vidal ya definió que está cerrado hasta el 2026.

- Publicidad -

En el documento del congreso realizado en Los Antiguos anticiparon que reclamarán el “cumplimiento efectivo de los compromisos ya planteados por el Gobierno en instancias anteriores”, propuesta que fue rechazada por el sindicato en la última paritaria salarial.

Además, indicaron que es “muy lejana” la fecha del 16 de enero de 2026 para retomar las negociaciones salariales, ítem que estaba en la propuesta del gobierno y rechazó ADOSAC en las negociaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)