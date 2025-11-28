Diputados del kirchnerismo pidieron auxilio económico para que Municipios paguen aguinaldos

- Publicidad -

Diputados del bloque kirchnerista Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo provincial para que a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura se transfieran anticipo de fondos en la primera quincena de diciembre para que los municipios puedan afrontar el pago de la segunda cuota del Salario Anual Complementario.

La propuesta que ingresó en la Legislatura de Santa Cruz pretende que se avance en un auxilio financiero para todos los municipios y puedan pagar el aguinaldo.

Los diputados señalaron que este adelanto de fondos permitirá “ordenar los compromisos salariales”.

Ese plazo de anticipo “garantizaría previsibilidad para los municipios y evitaría demoras en el cumplimiento de obligaciones salariales”.

En los fundamentos indicaron que la “provincia atraviesa una situación económica crítica, agravada por la baja de regalías y la disminución de los fondos coparticipables que reciben las comunas”.

La propuesta fue impulsada por los legisladores Carlos Santi, Eloy Echazú, María Agostina Mora, José Bodlovic, Carlos Godoy, Karina Nieto, Lorena Ponce y María Rocío García. (Agencia OPI Santa Cruz)