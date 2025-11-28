Vidal firmó con Nación el acuerdo para reducir las retenciones del petróleo convencional

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal participó este jueves de la firma de un acuerdo con el Gobierno Nacional para reducir las retenciones a las exportaciones de crudo convencional.

Vidal aseguró tras la firma que la medida permitirá “sostener la actividad en los yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge, preservar puestos de trabajo y promover nuevos proyectos productivos”.

En el encuentro participaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Energía, Daniel González.

La gobernación informó que este acuerdo es “fundamental para evitar un freno en la producción”.

“Si esto no se hacía, en dos años íbamos a terminar importando crudo. No queremos eso ni para el país ni para nuestra provincia“, afirmó Vidal para quien el acuerdo prevé darle sostenibilidad a la actividad sobre los yacimientos maduros.

“Si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, no sirve”, sostuvo el gobernador quien señaló que se trabajará con las empresas para definir los planes de inversión. (Agencia OPI Santa Cruz)