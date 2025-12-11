CGT rechaza reforma laboral y moviliza el jueves a Plaza de Mayo

- Publicidad -

El Consejo Directivo de la CGT confirmó el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo jueves a las 18 horas.

Jorge Sola, cotitular de la central, informó en conferencia de prensa la decisión de oponerse a la iniciativa oficial. El dirigente sostuvo que la propuesta fomenta la precarización y la informalidad laboral. El texto fuente no detalla los artículos específicos cuestionados ni el impacto económico calculado de la medida.

La conducción sindical cuestionó la ausencia de una mesa de diálogo previa con el sector empleador y los trabajadores. Sola reclamó participar del debate legislativo para discutir el articulado y criticó el tratamiento del proyecto por realizarse “entre gallos y medianoche“.

El plan de acción incluye gestiones ante legisladores y gobernadores para frenar la sanción de la ley. La central obrera adelantó que iniciará acciones legales para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la norma.

La estrategia definida prioriza las negociaciones parlamentarias y las presentaciones judiciales por sobre las medidas de fuerza de acción directa. (Agencia OPI Santa Cruz)