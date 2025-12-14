Justicia responsabiliza al Ejecutivo y al Senado por vacantes en juzgados

- Publicidad -

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, calificó de inconstitucional tanto la emisión monetaria sin respaldo como la adopción de una moneda extranjera única. El magistrado confirmó que el tribunal pospuso su intervención sobre el DNU 70/2023 hasta que finalice el trámite legislativo.

Rosatti fundamentó que la Carta Magna prohíbe una moneda que el Estado no pueda emitir, acuñar ni regular. Equiparó la expansión de la base monetaria sin reservas con la pérdida de valor intrínseco del peso.

El juez informó que el 60 por ciento de las causas que resuelve el máximo tribunal corresponden a litigios previsionales contra el Estado. Respecto al funcionamiento interno, detalló que la Corte opera con tres miembros y que la mayoría legal requiere consenso total en una sola ronda de votos.

- Publicidad -

El titular del Consejo de la Magistratura responsabilizó al Poder Ejecutivo y al Senado por las vacantes judiciales sin cubrir. Reportó que el organismo aprueba el 95 por ciento de sus decisiones por unanimidad pese a las discusiones internas.

Rosatti descartó vínculos políticos con Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, declaró haber cumplido con su deber. (Agencia OPI Santa Cruz)