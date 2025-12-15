Alerta en Chubut por el aumento nacional de casos de tos convulsa

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Ante el incremento de casos de tos convulsa registrados a nivel nacional, la Secretaría de Salud de la provincia emitió una advertencia sobre la necesidad urgente de completar el Calendario Nacional de Vacunación. La cartera sanitaria confirmó que el aumento de la circulación de la bacteria Bordetella pertussis representa un riesgo directo para la población, especialmente para los menores de seis meses, grupo en el que la enfermedad presenta su mayor tasa de letalidad y complicaciones graves.

La enfermedad, conocida técnicamente como Coqueluche, se manifiesta como una infección aguda de las vías respiratorias altamente contagiosa. Las autoridades sanitarias detallaron que el cuadro clínico puede derivar en neumonía, convulsiones y la muerte en los casos más severos. Los síntomas que deben alertar a la población incluyen una tos persistente e intensa que puede extenderse por semanas, vómitos posteriores a los accesos de tos y un sonido agudo al inspirar. En el caso específico de los bebés, el cuadro se agrava con la aparición de apneas o cianosis, lo que exige una intervención médica inmediata.

El gobierno provincial estableció que la única barrera efectiva contra este avance epidemiológico es el cumplimiento estricto del esquema de inmunización. El protocolo vigente exige tres dosis de la vacuna quíntuple celular a los 2, 4 y 6 meses de vida, seguidas de un refuerzo entre los 15 y 18 meses. El esquema continúa con la triple bacteriana celular al ingreso escolar y una dosis de la triple bacteriana acelular a los 11 años. Asimismo, se remarcó la obligatoriedad de la vacunación en embarazadas a partir de la semana 20 de gestación y en el personal de salud que tiene contacto con menores de un año.

Para mitigar la propagación del virus en el territorio chubutense, la Secretaría de Salud instó a extremar las medidas de higiene, incluyendo el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes, además de recomendar el uso de barbijo en consultas médicas por síntomas respiratorios. Se hizo hincapié en la protección de los grupos de riesgo, indicando que los convivientes de bebés prematuros con un peso menor a 1.500 gramos deben recibir la vacuna dTpa para garantizar un entorno seguro hasta que el lactante cumpla los seis meses de vida. (Agencia OPI Chubut)