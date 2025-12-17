Rubén Segura asumió como subsecretario de Transporte de Santa Cruz

- Publicidad -

El gobierno provincial confirmó la designación de Rubén Segura como nuevo subsecretario de Transporte de Santa Cruz, en reemplazo de José Maldonado.

Maldonado llegó a la función tras un acuerdo entre el partido PRO y SER Santa Cruz en la alianza electoral que logró ganar las elecciones durante el 2023.

Segura llega de su paso por la Dirección de Control de Cargas, Peso y Dimensiones del Transporte en Rutas de la Administración General de Vialidad Provincial.

En un comunicado se destaca que el ex funcionario de Vialidad estuvo “aportando una mirada técnica y operativa al área”.

El flamante funcionario de Transporte fue puesto en funciones por la ministra de Producción, Nadia Ricci.

Ricci señaló que “el desafío que le planteamos a Rubén es continuar lo que ya venimos trabajando, mejorar la conectividad de la provincia, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y pensando siempre en el beneficio de las personas y de quienes trabajan y producen en Santa Cruz”.

Por su parte, el nuevo subsecretario de Transporte aseguró que “asumo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar para ordenar, fortalecer y acompañar el sistema de transporte provincial, cuidando la seguridad en rutas y aportando a una conectividad que esté al servicio de la comunidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)