Rubén Segura asumió como subsecretario de Transporte de Santa Cruz

El gobierno provincial confirmó la designación de Rubén Segura como nuevo subsecretario de Transporte de Santa Cruz, en reemplazo de José Maldonado.
Maldonado llegó a la función tras un acuerdo entre el partido PRO y SER Santa Cruz en la alianza electoral que logró ganar las elecciones durante el 2023.
Segura llega de su paso por la Dirección de Control de Cargas, Peso y Dimensiones del Transporte en Rutas de la Administración General de Vialidad Provincial.
En un comunicado se destaca que el ex funcionario de Vialidad estuvo “aportando una mirada técnica y operativa al área”.
El flamante funcionario de Transporte fue puesto en funciones por la ministra de Producción, Nadia Ricci.
Ricci señaló que “el desafío que le planteamos a Rubén es continuar lo que ya venimos trabajando, mejorar la conectividad de la provincia, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y pensando siempre en el beneficio de las personas y de quienes trabajan y producen en Santa Cruz”.
Por su parte, el nuevo subsecretario de Transporte aseguró que “asumo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar para ordenar, fortalecer y acompañar el sistema de transporte provincial, cuidando la seguridad en rutas y aportando a una conectividad que esté al servicio de la comunidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)
