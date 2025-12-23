La actividad minera en Santa Cruz: la mayor consumidora y contaminante del agua, tiene asegurado el silencio oficial y reparte negocios para alentar la impunidad

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – Continuando con el gravísimo problema del manejo del agua en Santa Cruz y en base a estudios formales y datos oficiales que hemos recabado y sintetizado para esta investigación dividida en varios informes, digamos que estadísticas de análisis de consumo, estimados para nuestra provincia sumando las capacidades de extracción autorizadas y los consumos de proceso reportados, la minería metalífera en Santa Cruz utiliza estimativamente:

Como caudal instantáneo total, entre 1.050 y 1.200 m3/hora considerando todos los yacimientos activos.

Se considera como consumo anual estimado, aproximadamente de 9 a 10 millones de m3 al año.

Entre los factores claves en el uso del agua en minería, los estudios dan cuenta de la recirculación donde surge que las plantas modernas recirculan entre el 75% y el 85% del agua. El “consumo” real (agua fresca que sale del sistema) es solo para reponer lo que se pierde por evaporación en los diques de colas o lo que queda retenido en el mineral.

Luego aparece el agua de interior de mina donde proyectos como San José han sentado el antecedente de utilizar el agua que drena naturalmente hacia las galerías subterráneas, reduciendo la necesidad de bombear desde acuíferos externos vírgenes. De hecho, hace unos años las galerías de ese complejo minero se inundaron por falla de las bombas de achique de interior de mina.

En cuanto a la calidad del agua que usan, muchas mineras alegan que utilizan agua con altos niveles de salinidad o metales naturales (no apta para consumo humano sin tratamiento costoso), lo que reduce la competencia por el recurso con las poblaciones cercanas.

La falta de control e información oficial y la inexistencia de celo ambiental por parte del gobierno, hace válida cualquier explicación que den las empresas, por cuanto la población carece de datos que puedan contraponerla.

Minería y otros sectores: la excusa

Para poner estos números en perspectiva, la Secretaría de Recursos Hídricos sugieren datos ciertamente llamativos. Señala que la actividad ganadera (en toda la provincia) consume volúmenes comparables a la minería debido a la extensión territorial. Asimismo, alude que el consumo humano en ciudades como Río Gallegos o Caleta Olivia supera ampliamente (en caudal por hora) el uso de cualquier yacimiento minero individual, exceptuando a Cerro Vanguardia en sus picos de operación.

Si esto no es una defensa a la industria minera, en detrimento de la salud pública ¿Qué es entonces?. Decir esto desde el sector oficial sin ninguna apoyatura estadística seria, comprobable y basado en estudios empíricos, es lisa y llanamente una tomada de pelo a la población y aumentan las sospechas de que este blindaje a las operadores, tiene raíces profunda en la corrupción sistematizada desde hace muchos años donde, todos los funcionarios de las áreas de control, intendentes y ex funcionarios ambientales, suelen ser sospechosamente ricos y en muchos casos comprobados, sea mostrado descaradamente que diputados en funciones, tenían empresas de logística y servicio minero.

La problemática hídrica en el norte de Santa Cruz es un conflicto multidimensional donde convergen la escasez natural (en algunos sectores), el deterioro de la infraestructura y la competencia por el recurso con las industrias extractivas.

Fuentes de agua en la provincia

Santa Cruz es una de las provincias con mayor riqueza hídrica de Argentina, albergando los lagos más grandes del país y ríos caudalosos que nacen en los glaciares de la Cordillera de los Andes y atraviesan la estepa hasta el Océano Atlántico.

A continuación, detallaremos los principales espejos de agua y ríos según su ubicación y cuenca:

Grandes Lagos de la Cordillera (Oeste)

Estos lagos son de origen glacial, caracterizados por sus aguas frías, profundas y de colores turquesas o azules intensos, en esta clasificación encontramos:

Lago Buenos Aires: Ubicado en el extremo noroeste de la provincia (compartido con Chile, donde se llama Gral. Carrera). Es el segundo lago más grande de Sudamérica.

Lago Argentino: Situado en el sudoeste, cerca de El Calafate. Es el lago más grande enteramente en territorio argentino y es famoso porque en él desembocan glaciares como el Perito Moreno y el Upsala.

Lago Viedma: Se encuentra al norte del Lago Argentino. Recibe los hielos del Glaciar Viedma y está conectado con el Lago Argentino a través del río La Leona.

Lago San Martín: Ubicado al norte del Viedma, posee una forma muy irregular con numerosos brazos. Es uno de los más profundos de América.

Lago del Desierto: Pequeño pero estratégicamente importante, ubicado al norte de El Chaltén, rodeado de bosques andinos.

Lagos Pueyrredón y Posadas: Situados al sur del Lago Buenos Aires, están separados por un estrecho istmo pero presentan colores de agua contrastantes (azul y verde).

Ríos Naturales

La mayoría de los ríos de Santa Cruz corren de Oeste a Este, atravesando la meseta patagónica. Entre los principales encontramos:

Río Santa Cruz: Es el más importante de la provincia y el último gran río de la Patagonia sin represas (actualmente en construcción). Nace en el Lago Argentino y desemboca en el Atlántico en Puerto Santa Cruz. Posee un caudal medio de 790 m³/s.

Río Gallegos: Atraviesa el sur de la provincia. En sus márgenes se asienta la capital provincial, Río Gallegos. Es vital para la ganadería y la pesca deportiva (trucha marrón).

Río Deseado: Nace cerca del Lago Buenos Aires. Aunque gran parte de su curso superior es seco o intermitente debido a cambios geológicos, su desembocadura forma una impresionante ría en Puerto Deseado.

Río Chico: Existen dos ríos con este nombre; el más relevante es el que corre paralelo al río Santa Cruz por el norte y el que es afluente del río Gallegos en el sur.

Río Coyle (o Coig): Ubicado entre el río Santa Cruz y el Gallegos, es un río de menor caudal que atraviesa zonas netamente ganaderas.

Río de las Vueltas: Nace en el Lago del Desierto y pasa por El Chaltén antes de desembocar en el Lago Viedma. Es un río de montaña muy dinámico.

Espejos de Agua en la Estepa (Centro)

Lago Cardiel: Situado en el centro de la provincia, en una zona de meseta. A diferencia de los lagos cordilleranos, es una cuenca endorreica (no tiene salida al mar) y es muy valorado por la pesca de salmónidos.

Lago Strobel: Famoso mundialmente entre pescadores como el “Jurassic Lake” por el tamaño de sus truchas. Se encuentra en una zona remota y volcánica de difícil acceso.

Esta vasta red hídrica es alimentada principalmente por el Campo de Hielo Patagónico Sur, la mayor reserva de agua dulce en estado sólido de la región.

La mejor provincia, la peor administrada

Esto demuestra algo bien definido: en Santa Cruz agua hay, el problema es cómo se la utiliza y como se aprovecha y/o desaprovecha el recurso. Luego, que Santa Cruz en general tenga problemas de abastecimiento de agua en sus principales ciudades, es sencillamente un hecho inherente a la falta de políticas, inversión y dedicación al problema, de los sucesivos gobiernos que no se han preocupado por realizar la infraestructura acorde a las necesidades humanas, priorizando la industria minera y generando alrededor de la misma enormes negocios personales, particulares y políticos, abandonando el bienestar de los escasos 350 mil habitantes que pueblan su enorme extensión.

Y aquí vamos a un punto que es crucial para entender la poca calidad de gobernante que hemos tenido y sostenemos actualmente, por cuanto Santa Cruz, provincia asentada en el petróleo, el gas, el oro y la plata (entre otros recursos no renovables) con apenas un puñado de habitantes en su superficie, tiene un nivel de pobreza de su población increíble para los ojos de cualquier analista. Y vergonzosamente, las poblaciones sufren falta de agua potable, cuando, como señalan los estudios, Santa Cruz está bendecida con el recurso hídrico.

Esto tiene que ver con tres aspectos fundamentales: políticos improvisados, corruptos y desinteresados en el bien común. No es casual que gobernadores, intendentes y funcionarios salgan millonarios de la función pública y la población empobrecida tenga como mayor fuente de empleo el gobierno provincial y los municipios.

El populismo húmedo

Lo que han hecho gobiernos de 30 años como el de los Kirchner en Santa Cruz o el actual de Claudio Vidal, es simple y llanamente manipulación de masas, destacando cómo la gente se deja llevar por beneficios inmediatos y la ilusión de bienestar, en lugar de la justicia, la libertad e independencia.

Que hoy las ciudades de la provincia estén virtualmente “secas”, a las cuales no les llega el agua, en una provincia donde lo que sobra es el agua, es responsabilidad de quienes han tenido la oportunidad de mejorar la calidad de vida de escasos 350 mil habitantes y no han querido o no han podido. Y ese mismo pueblo carenciado, que padece la falta de este elemento fundamental para la vida, los sigue votando. Lamentablemente, nada de esto es nuevo. Ya en el año 1.500 Nicolás Maquiavelo dijo “Si los cerdos pudieran votar, el hombre que trae el balde de comida, sería elegido una y otra vez, sin importar cuantos de ellos haya sacrificado antes. Porque el poder no se gana con justicia, ni con mérito, se gana con la ilusión de qué estás alimentando las necesidades más básicas del pueblo. Las masas no eligen con la cabeza. Eligen con hambre, con miedo, con la promesa de una ración...” (Agencia OPI Santa Cruz)