Deuda, recesión y freno legislativo: el balance financiero del cierre de 2025

Luis Caputo enfrenta la urgencia operativa de cubrir un faltante de US$ 2.400 millones necesarios para cancelar la totalidad de los vencimientos de deuda programados para enero de 2026. El calendario de pagos exige desembolsos totales por US$ 4.225 millones al inicio del año, una cifra que presiona sobre las reservas pese a la negativa oficial de tomar nueva deuda en el mercado voluntario internacional.

Un informe técnico del Comité de Inversiones de Criteria advierte que el equipo económico descarta, por el momento, la emisión de bonos en el exterior. La estrategia financiera se reduce a tres vías de liquidez para evitar el default técnico o el estrés cambiario: la activación de líneas de REPO bancario, nuevas colocaciones de deuda en moneda local y el uso de caja proveniente de privatizaciones.

En este esquema, el Tesoro cuenta con el ingreso de US$ 700 millones derivados de las recientes concesiones hidroeléctricas. Los fondos provienen de la adjudicación de activos estratégicos energéticos a grandes jugadores del sector privado:

Central Puerto : Adjudicataria de Piedra del Águila (1,4 GW).

: Adjudicataria de Piedra del Águila (1,4 GW). MSU Energy : Operará El Chocón (1,3 GW).

: Operará El Chocón (1,3 GW). Edison (Grupo Neuss): Controlará Alicurá y Cerros Colorados (1,5 GW).

El financiamiento neto dependerá de la capacidad del mercado local para absorber títulos y de la liquidación efectiva de estos activos energéticos.

Recesión industrial y costo político

Mientras la ingeniería financiera intenta cerrar la brecha de dólares, la economía real muestra signos de estancamiento. El EMAE de octubre registró una caída del 0,4 % mensual, un dato que confirma el bajo dinamismo del cuarto trimestre. La industria continúa sin reaccionar, contradiciendo el relato de una recuperación en “V” inmediata.

En el plano legislativo, el costo de la gobernabilidad aumenta. El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero el oficialismo debió ceder partidas y negociar más fondos de lo previsto para garantizar los votos.

Por el contrario, la reforma laboral, clave para la estructura de costos empresariales según la visión del Ejecutivo, quedó paralizada. La resistencia opositora bloqueó el tratamiento de la flexibilización de contrataciones y la reducción de la litigiosidad, postergando cualquier modificación normativa hasta marzo.

Para los tenedores de capital, el reporte de Criteria sugiere mantener posiciones en deuda soberana hard dollar, específicamente en el bono AL30, apostando a una compresión de spreads. En pesos, la recomendación técnica para perfiles conservadores se centra en el TZXM6 (ajustado por CER) y el T30E6 a tasa fija, instrumentos que buscan cubrirse ante la volatilidad de corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)