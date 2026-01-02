Incendio de grandes proporciones en una planta pesquera de Puerto Madryn

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un incendio de grandes proporciones se registró este jueves en la planta pesquera de la empresa Conarpesa de Puerto Madryn donde trabajaron al menos 7 dotaciones de bomberos sobre el fuego que se declaró en el Parque Industrial Pesquero.

Según las primeras informaciones, el origen del incendio se habría producido por una explosión de un tablero eléctrico en un depósito que contiene material de alta combustión.

El incendio se propagó por el viento que se registró en el lugar y se declaró alrededor de las 12.30 horas.

La gravedad del incendio requirió de la asistencia de unidades de bomberos de Trelew, quienes llegaron al lugar con una cisterna de 15 mil litros y una autobomba liviana. (Agencia OPI Chubut)