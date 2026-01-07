Un hombre que escapaba del fuego de Puerto Patriada murió en un accidente de tránsito

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre que colaboró voluntariamente en el combate del fuego en la zona de El Hoyo y Puerto Patriada, que viajaba para escapar de la zona del incendio tras rescatar a su perro, falleció este martes en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 40.

El accidente se produjo alrededor de las 5.40 horas a la altura del kilómetro 1910, en la localidad de Las Golondrinas.

Se trata de Adolfo Mariscurrena, quien trabajaba en un camping de Puerto Patriada, que viajaba en su auto hacia El Bolsón impactó de frente contra otro vehículo en el que viajaba una pareja con destino a la ciudad de Trelew.

Como consecuencia del choque, Mariscurrena falleció en el lugar y las otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Un dato que conmocionó a los rescatistas y testigos fue que la mascota de la víctima sobrevivió al choque y se lo vio junto al cuerpo sin vida de su dueño.

La Fiscalía dispuso una investigación para determinar las causas del siniestro vial. (Agencia OPI Chubut)