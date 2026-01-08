Trump y una fuerte advertencia sobre el control de Venezuela

- Publicidad -

El presidente Donald Trump definió la estrategia de Estados Unidos sobre Venezuela bajo un esquema de intervención de duración indeterminada y con un marcado objetivo de rentabilidad económica basado en la extracción de recursos energéticos. En una entrevista concedida al diario The New York Times, el mandatario evitó establecer plazos concretos para el fin de la supervisión estadounidense sobre la nación sudamericana, limitándose a afirmar que “solo el tiempo lo dirá“. Esta postura se sostiene en un contexto de presión militar latente, con la presencia de una armada en alta mar que funciona como factor de disuasión y control territorial mientras se ejecuta la política exterior de la Casa Blanca.

La administración republicana ha sido explícita respecto a la mecánica financiera de esta operación, la cual busca reconstruir el país caribeño de una “forma muy rentable” mediante la apropiación de sus reservas de hidrocarburos. Trump declaró sin ambages que la potencia norteamericana utilizará y se hará con el crudo venezolano, una maniobra que permitiría bajar los precios internacionales del barril y, simultáneamente, inyectar el dinero que Venezuela “necesita desesperadamente“. Esta lógica transaccional confirma que el flujo de petróleo es la variable central que justifica y financia el despliegue estadounidense en la región.

En el plano político interno de Venezuela, la Casa Blanca reconoció la colaboración total del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Según las declaraciones del presidente estadounidense, la actual administración venezolana está cediendo ante las exigencias de Washington, entregando “todo lo que consideramos necesario“. Esta dinámica de subordinación política ocurre en paralelo a la oficialización de un plan estratégico de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante los miembros del Congreso, el cual contempla que Estados Unidos asuma el control de la venta del petróleo venezolano de manera indefinida.

La hoja de ruta planteada por el Ejecutivo generó reacciones divididas en el ámbito legislativo estadounidense, evidenciando la fragilidad jurídica de la operación. Si bien la bancada republicana respaldó las acciones de la administración, los legisladores demócratas emitieron severas advertencias sobre el curso de los acontecimientos. La oposición en el Congreso alertó que el país se encamina hacia una intervención internacional prolongada sin contar con una autoridad legal clara que la respalde, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad de largo plazo de la ocupación y el control de los activos soberanos de Venezuela. (Agencia OPI Santa Cruz)