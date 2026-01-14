Torres exige ley de Ecocidio y confirma fondos para damnificados

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó la llegada de precipitaciones que podrían mitigar el avance de los incendios forestales en la provincia, situación que utilizó como marco para exigir la aprobación de una ley de Ecocidio que endurezca las penas contra los responsables de iniciar focos ígneos de manera intencional. El mandatario provincial vinculó la necesidad de esta normativa a la desproporción existente entre el daño ambiental causado y las condenas actuales, proponiendo que el tiempo de prisión sea equivalente al periodo de recuperación del bosque nativo afectado.

En el plano legislativo, Torres respaldó explícitamente el proyecto presentado en la Cámara Alta por la senadora nacional Edith Terenzi, una iniciativa que la administración provincial reclama desde hace años. La propuesta busca tipificar el delito de ecocidio para evitar que quienes cometen estos actos recuperen la libertad con celeridad. El Gobernador fundamentó su postura citando un antecedente de 2025 en la localidad de Cholila, donde dos personas detenidas en flagrancia tras incendiar una chacra por un conflicto vecinal fueron condenadas pero permanecieron menos de un mes en prisión, evidenciando la laxitud del sistema penal vigente frente a la destrucción ambiental.

Paralelamente a la discusión jurídica, el Ejecutivo provincial gestionó recursos económicos ante la emergencia. Torres anunció el arribo de una partida de fondos nacionales destinada a asistir a las familias que sufrieron pérdidas totales de sus bienes. La gestión de la crisis se caracterizó por un despliegue operativo conjunto entre la Provincia y la Nación, incluyendo la operación simultánea de múltiples aviones hidrantes y helicópteros, infraestructura que el mandatario valoró como un hecho poco frecuente en la región.

La articulación política fue otro eje central en las declaraciones del mandatario, quien subrayó la ausencia de mezquindades partidarias en el combate contra el fuego. Torres destacó la colaboración directa del Gobierno nacional y la disposición inmediata del ministro del Interior, señalando que el trabajo operativo no distinguió jurisdicciones entre el Parque Nacional Los Alerces y el territorio provincial. Esta coordinación permitió unificar esfuerzos logísticos y humanos para enfrentar la contingencia ígnea que afecta a la zona cordillerana. (Agencia OPI Chubut)