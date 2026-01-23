Amplio operativo para evitar que el fuego llegue a Cholila y Villa Lago Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Ante la reactivación de los focos ígneos en el Parque Nacional Los Alerces y la persistencia de condiciones climáticas adversas, el gobernador Ignacio Torres estableció como prioridad operativa el resguardo de las viviendas en Cholila y Villa Lago Rivadavia. El mandatario provincial confirmó en el terreno que la región atraviesa la peor sequía registrada desde 1965, factor que agrava la propagación del fuego iniciado por una tormenta eléctrica y complica las tareas de contención que ya demandaron la evacuación de seis familias en la zona de Lago Rivadavia.

El despliegue operativo actual involucra a más de 400 brigadistas y 16 medios aéreos, aunque la operatividad de estos últimos se vio interrumpida temporalmente por la densidad de las columnas de humo que ponían en riesgo a los pilotos. La magnitud de la emergencia obligó a la administración provincial a solicitar apoyo internacional a las comunas chilenas de Palena, El Chaitén y Futaleufú, en la Región de Los Lagos, para reforzar el combate contra las llamas. A nivel nacional, operan efectivos de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, sumados a los recursos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Durante la reunión del Comité de Emergencia en Cholila, Torres anticipó que una vez contenidos los incendios convocará a los legisladores de todos los bloques políticos para discutir la disponibilidad de recursos provinciales y nacionales. El gobernador busca poner bajo análisis los fondos existentes para el manejo de estas crisis, planteando una revisión de la estructura de respuesta ante emergencias. En el encuentro participaron funcionarios del gabinete provincial, intendentes locales y representantes de fuerzas de seguridad, quienes coordinan la logística en un escenario que mantiene focos activos también en Puerto Patriada, mientras que el incendio en Epuyén alcanzó un 85% de contención.

La coordinadora del Comité de Emergencia, Laura Mirantes, detalló que el fuego en la zona del lago se originó por la caída de un rayo el pasado 9 de diciembre y justificó el pedido de auxilio a Chile y otras provincias al calificar el despliegue como el más amplio en la historia de Chubut. Mientras tanto, la administración provincial asiste simultáneamente a 300 familias en Comodoro Rivadavia por otra emergencia, lo que expone la tensión sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a múltiples crisis simultáneas en el territorio. (Agencia OPI Chubut)