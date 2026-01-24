El Banco Central compra 75 millones de dólares y lleva las reservas a máximos de 2021

- Publicidad -

La Tesorería de la calle Reconquista mantiene encendida la aspiradora de divisas y cerró la semana operativa con un saldo a favor que valida la hoja de ruta presentada ante los organismos internacionales. El Banco Central se hizo de USD 75 millones este viernes en el mercado de cambios, un movimiento que eleva el acumulado de compras en lo que va de enero a USD 978 millones.

Este flujo constante de ingresos permitió que las reservas brutas perforen el techo de los 45 mil millones, ubicándose exactamente en USD 45.561 millones. El dato técnico no es menor: se trata del nivel de atesoramiento más alto registrado desde el año 2021. La dinámica de acumulación fue recibida con elogios por parte del FMI durante el Foro Económico de Davos, donde se validó el cumplimiento de los objetivos pactados.

En paralelo a la recomposición de las arcas, la variable cambiaria mostró un retroceso nominal. El tipo de cambio minorista cayó a $1.455 en el balance mensual, lo que representa una baja del 2%, a pesar de que el billete verde registró una suba puntual en el cierre de la semana.

El apalancamiento en la deuda privada

La ingeniería financiera detrás de este fortalecimiento de reservas tiene un componente clave en el sector corporativo. Según estimaciones presentadas ante inversores por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, las empresas todavía podrían colocar deuda por unos USD 6.500 millones. Este ingreso de divisas frescas es el mecanismo que permitirá engrosar aún más las reservas en el corto plazo.

El mercado observa con lupa las emisiones de obligaciones negociables que funcionan como puente para la entrada de dólares. Firmas de primera línea como YPF, Scania, Telecom y Macro protagonizaron colocaciones de deuda que contribuyeron directamente al plan oficial de acumulación. Para los analistas, esta tendencia es una señal de solvencia que debería sostener la racha compradora del BCRA en las próximas semanas.

El cuadro financiero se completa con la drástica reducción del riesgo país, que cayó a 527 puntos básicos, tocando su piso en siete años y medio. Este indicador posiciona a la Argentina con mejores perspectivas para un eventual retorno al financiamiento en los mercados voluntarios globales. (Agencia OPI Santa Cruz)