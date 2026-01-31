Sinvergüenza, cómplice, corrupto, oportunista, descarado, casta, tránsfuga, impresentable, panqueque, indigno, inmoral, igual que quienes lo ponen en funciones

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Si hay alguien que contempla y resume lo peor de los políticos argentinos, junto a Massa, CFK, Parrilli, Fernández (Aníbal y Alberto), entre otros, es Daniel Scioli.

Obviamente que hay mucha basura política en el amplio espectro nacional que si quisiera enumerarlos haría esta nota interminable. Pero quiero quedarme en la imagen de este verdadero personaje artero y nefasto que como es un indigno por mano propia, no repara a quien sirve (ni para qué) ni a quien responde. Como carece de lealtad partidaria y personal, generalmente travestido en “peronista” pero le da lo mismo enrolarse en cualquier partido, facción o pseudo ideología barata, siguiendo a cualquiera que tenga poder o le reporte un beneficio, la despreciable sumisión a la que se somete sin esfuerzo, le permite ser un dócil energúmeno utilizable por cualquier cuatro de copas que ejerza el patronazgo del país, de un ministerio o de cualquier organismo que le permita currar fondos públicos sin dar absolutamente nada a cambio, por el contrario, llevársela toda.

Así de impresentable es este “casta pura” amigo del presidente quien no dudó en darle un cargo en el gobierno nacional, ni bien asumió la presidencia. Obvio, Scioli fue “su jefe/patrón”, el que le pagaba a Milei por una dudosa asesoría, en vaya a saber qué curro curtido mientras el innombrable, gobernaba desastrosamente la provincia de Buenos Aires.

La última de este panqueque sólido y sanatero que con Alberto supo embolsar unos 20 mil dólares por mes en embajadas, ministerios y cancillería, apareció en una entrevista que le dio a LN+; cuando la conductora le preguntó su opinión sobre el Chiqui Tapia, arreció “el verdadero Scioli”: chanta, escapista y culposo.

Como Scioli es cómplice del presidente de la AFA, no supo qué decir y vergonzosamente se retiró de la entrevista aludiendo problemas de audio, rememorando aquel “me quiero ir” de Lorenzino.

Del vergonzoso video, hemos realizado la transcripción:

Entrevistadora: Vos sos un hombre ligado al deporte, ¿qué pensás de todo lo que está saliendo en relación a la AFA, a “Chiqui” Tapia y a Toviggino?

Daniel Scioli: “Ya fijé posición al principio de todo esto, está muy claro. Ustedes deben tener ahí todo lo que ha sido, con mucha claridad, cuando expresé lo que, en línea con la responsabilidad que tengo, cuál era mi visión del fútbol del mundo, de Argentina…”

Entrevistadora: Pero de “Chiqui” Tapia, perdóname, en concreto ¿qué pensás?

Daniel Scioli: “No quiero ahora, evidentemente bueno por todo lo que está trascendiendo del tema, pero cuando pocos éramos los que hablábamos, yo fijé una posición muy clara.”

Entrevistadora: Pero ¿cuál sería tu posición?, ¿cuál es tu posición sobre “Chiqui” Tapia?, ¿cómo lo definirías?

Daniel Scioli: Sí, sí… Hola, ¿se cortó? Sí, perdón, te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandales un beso.

Entrevistadora: ¿Cómo no? Que tenga buenas noches.

Y este personaje cómplice, absurdo y corrupto demostró (una vez más) que es incapaz de enfrentar una pregunta de alguien que quiere saber sobre un tema puntual y no queda enredado en su maraña de falacias, frases que no dicen nada, palabrerío sin sentido que está orientado a llenar espacio, como la sanata incongruente que ensayó Daniel Scioli y no pudo convencer a la periodista. Este hombre, vergonzosamente, forma parte de este gobierno nacional que le paga un sueldo el cual sale del bolsillo de los argentinos, para sostener a este personaje difuso, oscuro, maleable y un chupamedias irrecuperable.

Mi invitación a los lectores, a los electores y a los ciudadanos argentinos, es que en cada lugar, lista o boleta donde aparezca Daniel Scioli, la eviten y no caigan en la trampa de siempre que tienden los partidos políticos buscando a estos personajes maleables y corruptibles, para embaucar al electorado o como es el caso de Javier Milei, tras el falso discurso anticasta con el que endulzó los oídos de sus posibles votantes, cuando llegó, defecó sobre sus propias palabras y conchabó a su cómplice-amigo, el más casta de los conocidos, para que haga sus buenos negocios y siga alimentándose de la mamadera pública, con fondos ilimitados del Estado argentino, que dijo el propio presidente, llegaba para cuidar. (Agencia OPI Santa Cruz)