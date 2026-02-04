Aumentó la mortalidad infantil en el país y Tierra del Fuego encabeza las estadísticas regionales

- Publicidad -

(OPI TdF) – La mortalidad infantil aumentó con un promedio a nivel nacional de 8,4 muertes cada mil nacimientos, mientras que Tierra del Fuego registra una tasa de 10,2 muertes cada mil nacimientos, encabezando el registro a nivel regional.

De esta manera, la Argentina aumentó 0,5 puntos la tasa de mortalidad infantil según datos oficiales y se trata del primer incremento registrado desde el año 2002.

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud de una población, ya que refleja no solo la calidad del sistema sanitario, sino también el impacto de la pobreza, la alimentación y el acceso a servicios básicos.

El informe revela además una marcada desigualdad entre provincias donde la mayor tasa fueron Corrientes (14,0), Chaco (11,8) y La Rioja (11,7), que superan ampliamente el promedio nacional.

Formosa y Santiago del Estero, ambas con una tasa de mortalidad infantil de 10,7.

A nivel regional en la Patagonia muestra que Tierra del Fuego (10,2) encabeza el ranking superando a Río Negro (8,3), Neuquén (7,1), Santa Cruz (7,0) y Chubut (5,3), lo que expone una brecha significativa dentro de la región. (Agencia OPI Tierra del Fuego)