Francisco Devita asume el control del Ministerio de Producción y Ambiente tras los cambios de Melella

(Ushuaia – OPI TdF) – El Gobernador Gustavo Melella movió las piezas de su tablero político y firmó la designación de Francisco Devita como nuevo titular del Ministerio de Producción y Ambiente. El enroque oficial desplaza a Karina Fernández, quien deja la cartera ministerial para refugiarse en la Secretaría de Inversiones, Desarrollo y Comercio Exterior.

Lo cierto es que la reestructuración se presenta bajo el barniz discursivo de “fortalecer áreas estratégicas“, pero en la práctica implica un cambio de mando en una de las cajas más sensibles para el vecino. La gestión de los recursos naturales y la producción quedan ahora bajo la responsabilidad de Francisco Devita, quien hereda una estructura con deudas pendientes en materia de sostenibilidad.

Puertas adentro, el mandatario provincial intentó suavizar la salida de Karina Fernández destacando su compromiso en el Gobierno provincial. Sin embargo, su traslado a una secretaría específica de inversiones sugiere un intento por reactivar la captación de capitales, una promesa recurrente que el bolsillo del fueguino todavía no percibe en la góndola ni en el empleo.

La trama real indica que Francisco Devita asume una cartera transversal que debe articular el desarrollo con el cuidado ambiental en un territorio donde las tensiones productivas no dan tregua. El nuevo ministro prometió profundizar el diálogo con los sectores privados, aunque el éxito de su gestión se medirá estrictamente por la generación de empleo real y no por las fotos de protocolo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)