Rescatan una pieza arqueológica puesta a la venta en una red social

(OPI TdF) – El Ministerio Público Fiscal realizó un operativo para rescatar una pieza arqueológica “de valor incalculable para la historia de Tierra del Fuego que estaba siendo comercializada de forma clandestina en Facebook”.

La investigación se inició para dar con el vendedor de una roca esférica tallada que funcionaba como arma de caza y que habría sido confeccionada por las comunidades originarias de la isla.

La Unidad Fiscal Ushuaia, bajo la conducción del fiscal federal interino Fernando Rota y la auxiliar María Eugenia Cambeses, inició un operativo el 7 de agosto de 2025 tras una denuncia de las autoridades del Museo del Fin del Mundo.

Allí se denunció que se ofrecía en MarketPlace un objeto en clara violación directa a la Ley Nacional 25.743 y a la normativa provincial 370.

Tras la investigación, efectivos de Gendarmería Nacional dieron con el domicilio del vendedor y especialistas del CADIC-CONICET analizaron de forma preliminar las fotografías de la publicación para certificar que el artículo poseía rasgos compatibles con las boleadoras utilizadas por el pueblo Selk’nam.

El juez federal Federico Calvete autorizó las medidas de prueba necesarias para avanzar sin alertar al sospechoso que permitió avanzar con el allanamiento y secuestro del elemento.

Tras investigar la pieza, los peritos científicos confirmaron su relevancia arqueológica, aunque aclararon que no se puede establecer con exactitud a qué etnia específica perteneció ni su antigüedad precisa.

Una vez finalizado el recorrido judicial, el objeto fue trasladado a las dependencias del museo fueguino para garantizar su “adecuada conservación” y su integración formal al patrimonio público. (Agencia OPI Tierra del Fuego)