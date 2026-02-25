Se entregó el presunto asesino de Ulises Olima en Caleta Olivia

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz informó que este martes se entregó el presunto homicida del joven Ulises Olima, quien fue acribillado el lunes a la mañana en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia.

Se trata de Luis Pintos, quien era intensamente buscado por la fuerza de seguridad y de quien se sospecha como el autor de los disparos que acabaron con la vida de Olima.

Pintos se presentó voluntariamente acompañado de su abogado en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad del norte de Santa Cruz.

Allí quedó a disposición de la justicia provincial y se le podría tomar declaración indagatoria para conocer su eventual participación en el crimen.

Además, las autoridades evalúan trasladarlo a otra localidad para evitar que haya hechos de violencia contra el presunto responsable del asesinato y para resguardar la investigación en curso.

Olima fue asesinado el lunes alrededor de las 7 de la mañana de varios disparos con un arma calibre 9 mm, y la policía realizó una serie de allanamientos durante esa jornada y hallaron un arma de similares características para realizar la pericia desde el área de balística. (Agencia OPI Santa Cruz)