Impulsan una emergencia ambiental y productiva por los perros asilvestrados 

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un proyecto de ley presentado por el diputado Juan Martías Lapadula del bloque Provincia Grande propone que en Tierra del Fuego se declare la emergencia ambiental, productiva y sanitaria por la presencia de perros asilvestrados.

La iniciativa prevé que se declare la emergencia por cinco años, habilitar un plan integral de control y establecer nuevas obligaciones para la tenencia responsable de mascotas.

El autor fundamenta la propuesta al señalar que “se trata de una problemática estructural, persistente y creciente” que impactan de manera directa sobre la biodiversidad, la producción ganadera y la salud pública.

- Publicidad -

Entre los argumentos añade que “los ataques a rebaños ovinos provocan mortandad de animales adultos y corderos, abortos por estrés, dispersión del ganado y abandono de campos”.

“Esta situación repercute en la caída del stock ovino y afecta al cordero fueguino, producto emblemático de la identidad gastronómica provincial y atractivo turístico reconocido a nivel nacional e internacional” destaca Lapadula.

También destaca que “la presencia de perros sin control favorece la circulación de enfermedades zoonóticas, en particular la hidatidosis, con consecuencias para la salud humana y pérdidas económicas en la producción ganadera por decomisos”.

Entre los principales aspectos se propone la suspensión, mientras dure la emergencia, de “la aplicación del artículo 1° de la Ley Provincial 680 en todo aquello que resulte incompatible con las acciones previstas”, norma que prohíbe desde fines de 2005 la eutanasia de animales de compañía y ahora podría revisarse.

También propone que el gobierno impulse un “Plan Provincial Integral para el Control, Reducción y Erradicación de Perros Asilvestrados, con participación de organizaciones rurales, municipios, instituciones académicas y organismos sanitarios y ambientales” entre otras acciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)