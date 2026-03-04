Milei oficializa a Mahiques tras la renuncia de Cúneo Libarona

- Publicidad -

El presidente Javier Milei confirmó este miércoles un cambio rotundo en su gabinete. El mandatario oficializó a través de su cuenta oficial de X la salida de Mariano Cúneo Libarona. El funcionario deja su cargo como ministro de Justicia luego de varios intentos previos de renuncia.

Lo cierto es que la novela política llegó a su fin esta mañana tras una reunión en Casa Rosada. El jefe de Estado recibió al abogado mediático para cerrar una gestión iniciada en diciembre de 2023. Acto seguido, el titular del Ejecutivo designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo responsable de la cartera.

El nuevo funcionario ocupaba hasta hoy el puesto de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El flamante ministro utilizó la misma red social para agradecer la confianza presidencial. Allí remarcó que sin justicia resulta absolutamente imposible construir un futuro para el país.

El dato clave radica en el respaldo interno que el abogado buscó explicitar de inmediato. El titular entrante agradeció a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei. Destacó su apoyo permanente y su rol fundamental en la conducción del equipo político del Gobierno.

El magistrado pidió reglas estables y un marco previsible para atraer inversiones y asegurar el desarrollo. Además, reconoció la primera etapa de transformación que impulsó su antecesor en el cargo.

El texto del nuevo ministro demanda un sistema jurídico ágil y moderno que proteja a las víctimas. El funcionario exige terminar con la impunidad y garantizar una justicia imparcial frente a las disputas políticas. Afirma con contundencia que sin jueces independientes se pone en riesgo la mismísima República. (Agencia OPI Santa Cruz)