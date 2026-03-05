Investigan si la muerte de un hombre en Comodoro Rivadavia se trata de un homicidio

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El hallazgo de un hombre muerto tras un incendio de una vivienda en el barrio Kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia derivó en una investigación de presunto homicidio tras los resultados de la autopsia realizada por la justicia.

Los primeros indicios de los informes forenses dieron un giro en la averiguación de la muerte de Bernardino “Nino” Villarroel, un conocido repostero de 78 años.

La muerte de Villarroel generó una conmoción en la comunidad donde en redes sociales los describían como una persona amable, trabajadora y muy querida.

- Publicidad -

El incendio de su vivienda en la calle Ferrocarril 184 fue declarado el lunes cuando los bomberos encontraron en el interior un sujeto sin vida.

El fiscal general Facundo Oribones sostuvo que desde “el primer momento no se descartó ninguna línea de investigación. Lo cierto es que se investiga el hecho como un caso de homicidio, que sería el cuarto caso de homicidio en lo que va del año”.

El funcionario judicial sostuvo que “me informaron desde el Cuerpo Médico Forense, que el cuerpo de la víctima presentaba diversos golpes. Es por ello por lo que se investiga el caso como un caso de homicidio. Pero no me quiero adelantar hasta tanto no tener el informe preliminar”. (Agencia OPI Chubut)