El espejismo del surtidor congelado frente a un crudo internacional que perfora los US$100

La petrolera estatal YPF decidió no trasladar de manera automática la escalada del crudo a los surtidores locales, absorbiendo temporalmente la brecha generada por un barril que ya cotiza por encima de los US$100. Los consumidores ganan tiempo en surtidor, pero la presión sobre la rentabilidad de la compañía aumenta de manera silenciosa.

La línea oficial argumenta una defensa del mercado interno frente a la extrema volatilidad internacional. La gestión actual se niega a reflejar el salto externo de forma inmediata en las estaciones de servicio.

Sin embargo, los datos exponen la fragilidad temporal de la medida. La semana pasada, el CEO de la compañía, Horacio Marín, había fijado esta postura de contención cuando el crudo Brent operaba en la cómoda zona de los US$80. Hoy, con la cotización perforando la barrera de las tres cifras, sostener el desfase exige un esfuerzo de caja sustancial.

El límite financiero del discurso corporativo

Mientras el titular de la petrolera participa del evento Argentina Week en Nueva York para captar inversiones extranjeras y detallar la producción energética del país, el contraste entre el relato local y los números reales se hace evidente. La empresa asegura tener una política basada en promedios de evaluación para evitar que los picos efímeros golpeen la calle.

Pese a las promesas de acuerdos tácitos con los usuarios y a la intención de aislar las subas rápidas, la propia conducción admite que el blindaje tiene fecha de vencimiento. La matemática financiera es inflexible frente a una estructura de costos petroleros internacionalizada.

Si el precio del barril consolida su piso alto en los mercados externos, el traslado será inevitable. El congelamiento actual de la petrolera de bandera no anula el aumento, simplemente transforma el shock inmediato en un ajuste gradual y diferido que terminará pagando el usuario en el surtidor a lo largo de las próximas semanas. (Agencia OPI Santa Cruz)