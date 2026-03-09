El gobierno y las cámaras industriales diseñan un plan de emergencia ante la crisis de consumo

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno provincial reunió de urgencia a las cámaras empresariales para intentar trazar una hoja de ruta ante el ahogo operativo del sector. El ministro de Producción, Francisco Devita, la ministra de Trabajo, Sonia Castiglione, y la secretaria Alejandra Man encabezaron la cumbre con la UIF, AFARTE y CAFIN.

Puertas adentro, el panorama desmenuzado por el Ejecutivo confirmó lo que ya sienten las fábricas con el parate de las líneas de montaje. Francisco Devita detalló su encuentro con el secretario nacional Pablo Lavigne, de quien aseguran haber logrado el compromiso de desburocratizar y fusionar trámites para destrabar la producción.

Para el operario fueguino que teme por su quincena, la estrategia oficial apunta ahora a una reconversión forzada. El ministro Francisco Devita sinceró el escenario ante los empresarios y advirtió textualmente que “hoy la industria, tal como la conocemos, está atravesando una situación crítica frente al bajo consumo”.

Lo cierto es que la urgencia pasa por evitar el colapso de las fuentes de trabajo en el corto plazo. Ante este vacío de demanda, el Ejecutivo provincial insistió en que “es necesario repensar estratégicamente hacia qué productos debemos orientar la manufactura”, intentando exprimir la capacidad instalada actual.

La trama real indica que el golpe de gracia para las líneas de ensamblaje podría llegar con la caída de las medidas anti dumping para los aires acondicionados. Sobre este punto económico vital, el gobierno provincial reconoció que en la gestión nacional “por el momento no hay mucha receptividad para poder extenderla”.

Ante el aumento del contrabando y la falta de blindaje aduanero, la provincia promete escalar el reclamo al Congreso. Desde la cartera productiva avisaron que, si no hay prórroga, “daremos aviso a los legisladores nacionales para acompañar este pedido y reforzarlo, cualquiera sea el partido político”.

Finalmente, el CFI, a través de su coordinador Diego Silva, presentó líneas de asistencia técnica y financiera para sostener a la cadena secundaria. La promesa es consolidar a los proveedores locales, un objetivo que dependerá exclusivamente de que las terminales principales no apaguen sus maquinarias en los próximos meses. (Agencia OPI Tierra del Fuego)