La industria argentina retrocedió 40 años y su peso en el PBI es el más bajo desde la posguerra

La industria argentina atraviesa un proceso de contracción estructural que ha licuado su relevancia en la economía nacional a niveles no vistos en ocho décadas. Un informe técnico de la UBA (elaborado por AESIAL y CEHEAL) confirma que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que representa una sangría constante de 160 empleos diarios. El dato fulmina cualquier narrativa de recuperación: mientras el Sector financiero creció un 25,2%, la industria manufacturera se hundió un 8,3% en el mismo período.
El desplome del valor agregado y la capacidad ociosa
La radiografía del sector muestra una parálisis técnica con indicadores que remiten a crisis históricas de la Argentina. Los puntos clave del informe detallan la profundidad del bache productivo:
- La participación industrial en el PBI cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.
- La utilización de la capacidad instalada perforó el piso del 60%, dejando un 40% de las fábricas sin actividad.
- 22 de los 24 rubros industriales registraron caídas netas en su valor agregado.
- El PBI industrial por habitante retrocedió a niveles de 1985, borrando cuatro décadas de evolución.
La crisis no es uniforme, pero sí generalizada. Los sectores más castigados, con desplomes de hasta el 25%, incluyen a la Metalurgia, Calzado y Curtiembres. En contraste, el modelo actual favorece la exportación de commodities; las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representan hoy apenas el 28% del total exportado, lejos del 35% alcanzado en 2011.
El presupuesto para el año 2026 ratifica el desfinanciamiento del sector, con un recorte del 40% en recursos y exenciones para la industria tradicional. El flujo de beneficios fiscales se concentró en el RIGI, orientado exclusivamente a grandes capitales en minería y energía, mientras la producción de bienes de capital locales cayó un 25% frente a una apertura importadora que facilitó el ingreso de maquinaria usada a través del Decreto 273/2025. (Agencia OPI Santa Cruz)