La industria argentina retrocedió 40 años y su peso en el PBI es el más bajo desde la posguerra

La industria argentina atraviesa un proceso de contracción estructural que ha licuado su relevancia en la economía nacional a niveles no vistos en ocho décadas. Un informe técnico de la UBA (elaborado por AESIAL y CEHEAL) confirma que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que representa una sangría constante de 160 empleos diarios. El dato fulmina cualquier narrativa de recuperación: mientras el Sector financiero creció un 25,2%, la industria manufacturera se hundió un 8,3% en el mismo período.

El desplome del valor agregado y la capacidad ociosa

La radiografía del sector muestra una parálisis técnica con indicadores que remiten a crisis históricas de la Argentina. Los puntos clave del informe detallan la profundidad del bache productivo:

La participación industrial en el PBI cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

cayó del en 2023 al en 2025. La utilización de la capacidad instalada perforó el piso del 60% , dejando un 40% de las fábricas sin actividad.

, dejando un de las fábricas sin actividad. 22 de los 24 rubros industriales registraron caídas netas en su valor agregado.

de los rubros industriales registraron caídas netas en su valor agregado. El PBI industrial por habitante retrocedió a niveles de 1985, borrando cuatro décadas de evolución.

La crisis no es uniforme, pero sí generalizada. Los sectores más castigados, con desplomes de hasta el 25%, incluyen a la Metalurgia, Calzado y Curtiembres. En contraste, el modelo actual favorece la exportación de commodities; las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representan hoy apenas el 28% del total exportado, lejos del 35% alcanzado en 2011.

El presupuesto para el año 2026 ratifica el desfinanciamiento del sector, con un recorte del 40% en recursos y exenciones para la industria tradicional. El flujo de beneficios fiscales se concentró en el RIGI, orientado exclusivamente a grandes capitales en minería y energía, mientras la producción de bienes de capital locales cayó un 25% frente a una apertura importadora que facilitó el ingreso de maquinaria usada a través del Decreto 273/2025. (Agencia OPI Santa Cruz)