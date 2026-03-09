Le hackearon la cuenta bancaria y el banco le deberá pagar por fallas en la seguridad 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn ratificó una sentencia que condena al Banco Hipotecario S.A. a pagar 20 millones de pesos a una clienta que fue víctima de fraude bancario.

La damnificada fue víctima de la modalidad “SIM Swapping” y fue afectada su cuenta bancaria por delincuentes que utilizaron el mecanismo para sacar un crédito bancario y perjudicaron sus ingresos.

Ahora, los jueces indicaron que la entidad financiera incumplió “los deberes de seguridad y verificación de identidad exigidos por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

La demanda se inició por parte de la víctima del hackeo donde terceros aprovecharon la identidad para obtener un préstamo de la entidad financiera.

En el sistema, los delincuentes generaron “un préstamo preaprobado por $547.944 y realizaron transferencias inmediatas, vaciando los fondos disponibles en la cuenta”.

El juez Julián Jalil señaló en la sentencia que el banco incumplió una “obligación de resultado” en relación con la seguridad de sus sistemas.

El fallo se cita la Comunicación “A” 7319 del BCRA, que establece que las entidades financieras “deben verificar de manera fehaciente la identidad del usuario antes de autorizar créditos preaprobados, sobre todo cuando se registran cambios recientes en los datos de contacto”.

La Cámara rechazó además el argumento del banco que intentó atribuir la responsabilidad a la víctima o a la empresa de telefonía. (Agencia OPI Chubut)