Nicolás Pino ratifica su alineación con el modelo de Milei pese al costo del reacomodamiento financiero

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, validó el rumbo económico del gobierno nacional al destacar un escenario de mayor previsibilidad para el sector agropecuario. Bajo la premisa de que las reglas de juego no se alterarán de forma imprevista, el dirigente vinculó directamente la quita de presión fiscal con el resultado productivo, señalando que la cosecha de trigo alcanzó un techo histórico de 28 millones de toneladas.

Sin embargo, el optimismo de la cúpula ruralista convive con las cicatrices de intervenciones previas. Según el dirigente, las restricciones a la exportación de carne y la sequía provocaron una pérdida de entre 10 millones y 12 millones de cabezas de ganado, un capital biológico que demanda años de desgravación y estabilidad para recomponerse.

El costo del ordenamiento fiscal y el fin de los precios exorbitantes

Pino reconoció que el cambio de modelo es costoso para todos los eslabones de la economía, aunque justificó el ajuste como un paso necesario para evitar distorsiones de precios que obligaban a los consumidores a buscar insumos básicos en países limítrofes. En su visión, la reducción de la inflación y la aparición de tasas de interés más competitivas son los indicadores que hoy exigen a los productores una mayor eficiencia operativa en lugar de la mera especulación con el tipo de cambio.

A nivel institucional, la Sociedad Rural Argentina reporta haber saneado sus propias cuentas para permitir la reinversión en el predio de Palermo. Este ordenamiento interno ocurre en la antesala de las elecciones de autoridades de septiembre, donde se celebrarán los 160 años de la entidad.

El último movimiento concreto en la hoja de ruta oficial ocurrió el 9 de diciembre pasado, cuando el Ejecutivo nacional formalizó una nueva rebaja en las alícuotas para la exportación de granos. Esta medida se suma al compromiso de reducción permanente anunciado por Javier Milei en julio de 2025, consolidando un esquema que busca sustituir la recaudación directa por un aumento en el volumen de actividad. (Agencia OPI Santa Cruz)