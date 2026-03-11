Privados anticipan una inflación cercana al 3% impulsada por los tarifazos y alimentos

- Publicidad -

Mañana a las 16 horas el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero. Pese a la caída temporal de los dólares financieros, el dato estadístico no cedería y las consultoras privadas le marcan al Gobierno un piso del 2,7%, prolongando una tendencia alcista ininterrumpida que somete al contribuyente desde junio de 2025.

La frialdad de los datos privados desarma cualquier expectativa de un alivio inmediato. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) emitido por el Banco Central fijó la proyección mensual en 2,7% y advierte una inercia anual del 26,1%. El mapa de las estimaciones muestra la siguiente dispersión técnica y comparativa:

Equilibra y EcoGo Consultores proyectan la cifra más alta con un 2,9% .

y proyectan la cifra más alta con un . Fundación Libertad y Progreso midió un 2,8% y alertó sobre una aceleración interanual del 32,7% .

midió un y alertó sobre una aceleración interanual del . C&T relevó un 2,9% específico para el Gran Buenos Aires, elevando su cálculo anual al 30,8% .

relevó un específico para el Gran Buenos Aires, elevando su cálculo anual al . UMET fijó el alza para los trabajadores en 2,7%, acumulando un 5,5% en el primer bimestre.

Radiografía de los aumentos ineludibles que sostienen el índice

El núcleo del problema radica en el cambio agresivo de los precios relativos. Mientras los bienes durables y la indumentaria experimentan un leve abaratamiento que pierde peso desinflacionario, el golpe directo al bolsillo proviene de los rubros esenciales. Los técnicos de Equilibra detectaron saltos del 6,3% en vivienda, agua y electricidad, seguidos por un 3,5% en alimentos y bebidas.

Dentro del sector alimenticio, la auditoría de EcoGo identificó incrementos que castigan directamente el consumo básico de las familias. Las verduras subieron un 3,2%, la carne trepó al 5,2% y los aceites se dispararon un 6,8%.

El retroceso del 3% en el tipo de cambio financiero durante febrero funcionó como la única ancla que evitó un desborde mayor durante la tercera semana del mes. Sin embargo, la persistencia de los ajustes en servicios regulados y alimentos de primera necesidad confirma que la estructura de costos sigue presionando hacia el alza, garantizando que la factura final de este desequilibrio la continuará pagando el usuario. (Agencia OPI Santa Cruz)