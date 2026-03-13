La coparticipación nacional en Tierra del Fuego cayó más de ocho puntos en febrero

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(Ushuaia – OPI TdF) – La ilusión financiera se desvanece mientras la coparticipación se desploma. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante febrero Tierra del Fuego sufrió una caída del 8,3% real interanual en sus ingresos automáticos. El derrumbe del consumo nacional golpea directamente las cuentas públicas.

Esto se traduce simplemente en un Estado con menos fondos para garantizar servicios básicos. La provincia recibió 62.741 millones de pesos el último mes, un aumento nominal del 21,9% que la inflación licuó de inmediato destruyendo el poder adquisitivo de los recursos.

Los números exponen un golpe severo a los motores del sistema recaudatorio. El Impuesto al Valor Agregado cayó un 13% real, mientras Ganancias retrocedió un 0,8%. Ambos tributos concentran el 94% de la masa neta y arrastraron la baja generalizada.

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La sangría de recursos no es un hecho aislado. Durante el primer bimestre los envíos nacionales sumaron 129.989 millones de pesos, lo que implica un fuerte retroceso del 7,7% en términos reales respecto al mismo período de 2025.

Lo cierto es que el Gobierno provincial ya analiza medidas de contención y recortes de gastos porque la recaudación propia no logra compensar la merma. El IARAF advierte que este hueco fiscal se origina en la menor percepción aduanera del IVA, un impacto que arrastra desde 2023. (Agencia OPI Tierra del Fuego)