El INDEC confirma que la industria operó apenas al 53 por ciento de su capacidad en enero

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Apenas la mitad del parque industrial argentino está funcionando. El INDEC oficializó que el uso de la capacidad instalada se hundió al 53,6% en el primer mes del año, perforando el piso del 55% que el sector había marcado doce meses atrás. La radiografía estadística expone un sistema productivo fracturado, donde los rubros dependientes del mercado doméstico asumen el costo de la contracción y el impacto directo de las importaciones.

El escrutinio de los datos desarma cualquier discurso de reactivación homogénea. Mientras las áreas vinculadas a la energía sostienen sus operaciones, la manufactura tradicional acusa una parálisis evidente.

El desglose técnico revela las siguientes asimetrías operativas entre los distintos bloques:

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La refinación del petróleo lideró la tabla con un 86,8% de operatividad.

lideró la tabla con un 86,8% de operatividad. Las industrias metálicas básicas alcanzaron un 67,6%, impulsadas por un aumento del 17,2% en la producción de acero crudo.

alcanzaron un 67,6%, impulsadas por un aumento del 17,2% en la producción de acero crudo. El rubro de sustancias y productos químicos operó al 64,8%.

Los productos textiles apenas encendieron el 23,7% de sus máquinas.

La industria automotriz se desplomó a un marginal 24%, lejos del 34,8% del año previo.

El sector metalmecánico cayó al 31,4%.

El derrumbe de la maquinaria agrícola y los electrodomésticos

El retroceso más severo golpeó a la metalmecánica. La producción de maquinaria agropecuaria experimentó una contracción interanual del 32,1% de acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero. En paralelo, la fabricación de aparatos de uso doméstico se derrumbó un 35,8%.

La industria automotriz no logró eludir la caída generalizada. Su nivel de utilización de plantas productivas operó en línea con un retroceso del 30,4% en la fabricación física de vehículos, consolidando uno de los peores arranques de año para el sector.

El 53,6% actual representa la marca más baja desde marzo de 2024, mes en el que se había registrado un 53,2%. Los números del organismo estadístico certifican que el ajuste del potencial productivo sigue su curso y que las plantas orientadas al consumo interno continuarán operando a media máquina. (Agencia OPI Santa Cruz)