Israel advierte la fase decisiva del conflicto armado contra Irán

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió este sábado mediante un mensaje televisivo que el conflicto bélico con Irán entró formalmente en su fase decisiva. La declaración del funcionario marca una postura definitiva del gobierno frente a la escalada de violencia en la región, posicionando el actual escenario militar como un punto de inflexión. El anuncio expone la determinación de la administración para sostener el choque directo contra el país persa, confirmando la agudización de las hostilidades en el corto plazo.

Durante su intervención pública, el titular de la cartera militar describió la situación como una consecuencia directa de las políticas de supervivencia adoptadas por la cúpula de Teherán. Katz manifestó expresamente que “Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní”. La presentación de estos factores evidencia la estrategia discursiva israelí, la cual vincula la continuidad política de las autoridades enemigas con el padecimiento sostenido de su propia población civil.

Frente a esta dinámica de desgaste, el funcionario trasladó la posibilidad de una resolución hacia las acciones de los propios ciudadanos afectados por la crisis. Conforme a la información relevada por el sitio DW, el ministro señaló de forma categórica que “solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”. El planteamiento exterioriza una expectativa de fractura interna en el país rival, sugiriendo la movilización civil como un mecanismo paralelo para desestabilizar la estructura de poder vigente.

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A pesar del llamado al levantamiento interno, la estrategia de presión no se limita al plano civil y anticipa una escalada inminente en las acciones ofensivas internacionales. El alto mando precisó que los bombardeos conjuntos ejecutados en coordinación con los Estados Unidos “se intensificarán” en el futuro inmediato. En esta misma línea, Katz aseguró que las operaciones militares sobre el terreno “se prolongarán todo lo que sea necesario”, confirmando la disposición operativa de la alianza para sostener el poder de fuego sin establecer un límite temporal. (Agencia OPI Santa Cruz)