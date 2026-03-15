Las Pastillas del Domingo: Lo primero es la familia, dos clínicas más, Grasso y concejales seca nuca, Las funcionarias tira huevos y corriendo al incómodo

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Lo primero es la familia

Recientemente nos enteramos que a la conducción de la Secretaría de Medios, ascendió una conocida conductora de radio, redactora en un diario local y en general una periodista con mucha adaptabilidad a quien preceda el gobierno provincial sin que se le arrugue la nariz en ningún caso, nos referimos a la señora Irene Stur, que ahora ocupa el lugar de Sergio Bucci y de acuerdo a las fuentes, hubo ciertas maniobras internas del gobierno para desligarse de ex radical de Caleta Olivia por problemas institucionales que hacían intolerable su presencia en el organismo de prensa de la provincia.

Ahora, la nueva Secretaria de Medios tendrá a su cargo el manejo de un abultado presupuesto que sin duda responde un proyecto mucho más grande (en materia de medios) que va de la mano del vice Fabián Leguizamón y allí Stur se siente cómoda al igual que su hija Valentina Stur quien es Jefa del Departamento de Cultura y Turismo de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Cuando la familia está bien, el resto no importa.

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Dos clínicas más

A partir de las cero horas de hoy domingo 15 de marzo 2026, la clínica Cruz del Sur de Pico Truncado, cortó todo servicio a la Caja de Servicios Sociales, generando un problema de magnitud para los pacientes de zona norte que ven reducida la ya inexistente atención médica en Santa cruz.

Con esta medida quedan suspendidos todos los tratamientos oncológicos, cirugías, traumatología, etc y cualquier servicio de atención médica que ofrece la clínica truncadense producto de que la CSS no paga y esto se suma al estado de deterioro general de la salud en zona norte, produciendo un efecto devastador entre los pacientes que desde localidades más pequeñas tenían programadas cirugías, estudios y consultas que ya no podrán hacer porque la Dirección de la clínica ha resuelto cortar los servicios ante la cuantiosa deuda que mantiene la obra social de la provincia con el centro de salud e inclusive a pacientes que ya están internados allí, se les comunicó que no serán intervenidos por el abandono que la Caja ha hecho de sus afiliados.

Las Pastillas del Domingo: Lo primero es la familia, dos clínicas más, Grasso y concejales seca nuca, Las funcionarias tira huevos y corriendo al incómodo

En Río Gallegos, en tanto, el sanatorio Medisur ha colocado un cartel donde también anuncia el corte de los servicios a la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, por las mismas razones: falta de pago.

Grasso y concejales seca nuca

Como no podía ser de otra manera el Intendente Río Gallegos, Pablo Grasso, un ferviente admirador del fútbol nacional, a principio del año 2025 consideró que el Presidente de la AFA Claudio Tapia, era merecedor de una mención honorífica en la capital de la provincia y un trámite que para muchos vecinos les lleva meses o años de idas, vueltas y exigencias sobre resumen de datos históricos, debates y consideraciones de varios entes municipales solo para poner o cambiarle el nombre a una calle de la capital, sufrió una excepción, Pablo Grasso quiso homenajear al tipo que hizo grande la selección nacional, aunque en términos objetivos el gran hacedor del milagro se llama Lionel Escaloni.

Luego que en diciembre del 2024 la AFA trajera a Río Gallegos las Copas del Mundo que ganó la selección nacional, el intendente que responde a los impulsos del gen K no estaba dispuesto a dejar a un cumpa sin el reconocimiento público necesario y decidió ponerle a una calle de esta ciudad el nombre de “Claudio “el chiqui” Tapia”.

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El presidente de la asociación del futbol argentino viralizó la iniciativa en las redes y formalmente el 22 de julio de 2025, el propio Tapia agradeció públicamente el gesto a través de X tras recibir a referentes del futsal riogalleguense en la sede de la AFA.

El proyecto para colocarle el nombre de Claudio “chiqui” Tapia a la calle cercana a la ría local, partió de una propuesta del propio Pablo Grasso, quien envió el proyecto al Concejo Deliberante ( aprobado por unanimidad por los concejales de Río Gallegos) y en sus considerandos justificó el homenaje señalando el “reconocimiento a la labor del dirigente junto al seleccionado argentino“, destacando la obtención de la Copa América (2021 y 2024), la Finalisima (2022) y la Copa del Mundo de Qatar (2022). El texto oficial promovido por la intendencia de Pablo Grasso y avalado por el CD a pleno, definió a la gestión de Tapia como “un ejemplo de futuras generaciones de dirigentes deportivos a lo largo y ancho de nuestro país“.

Esto del “ejemplo a futuras generaciones”, Grasso tendría que reverlo, por las dudas que se haya equivocado.

La funcionaria tira huevos

Como todos sabemos hay un enfrentamiento político (solo político y con reservas) entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y aunque ambos provienen de la misma matriz partidaria, el hecho de que el petrolero se haya cortado solo con proyecto propio en el 2023, después de haber intentado formar pare de las huestes de Alicia, no lo escindió de su raíz proto kirchnerista donde ambos (Pablo y Claudio) abrevan.

Dicho esto cuando hay un conflicto en la provincia, las “fuerzas oscuras” de Grasso actúan en las redes sociales, haciendo uso y abuso de la IA que vino para acortarle camino a los operadores políticos de toda laya y cuando el conflicto es municipal, los del SER hacen los propio.

En ese marco esta semana, tras el traspié incomprensible que cometió el gobierno provincial enviando a la Cámara el proyecto de Emergencia que es un tremendo sinsentido, inoportuno, provocativo y exaltador del ánimo social, como si Vidal deseara convivir con una opinión pública convulsionada, cuando su imagen pública está en el punto más bajo en el medio término de su gobierno, los sindicatos fueron frente a la legislatura provincial a protestar e impedir la aprobación del proyecto.

Allí, los únicos que “ponen el pecho” en estas circunstancias de enfrentamiento, son los policías algunos de los cuales ganan mucho menos que aquellos que los putean, ofenden, les tiran piedras, los hieren y hasta les recuerdan a sus familias y sacan a relucir miserias de pueblo chico donde el que agrede y el agredido, son vecinos.

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Y en este contexto quien encabezó un grupo de manifestantes innecesariamente agresivos, enviados por el Intendente Pablo Grasso frente de la legislatura para hacer su “revolución política”, fue nada menos que su Secretaria de Gobierno, Sara Delgado, una activista-feminista-kirchnerista que no duda un segundo en cumplir los mandatos del Intendente de la capital.

Tal como se puede observar en los videos que andan por redes sociales, Delgado tira huevos a los efectivos, los cuales llevaba “en una canastita que como si fuera Caperucita Roja”, con el único objetivo de agredir al personal policial destacado allí con la consigna de preservar el orden.

Pero como Sara Delgado estaba cumpliendo una orden de tipo “institucional” de su mentor y sostenedor económico, el Intendente Grasso, no dudó el revolear huevazos contra los efectivos de la policía a quienes enchastró de arriba abajo, mientras otras damas que la acompañaban arrojaban piedras, huevos y proferían insultos impropios de una mujer pero más aún de funcionarias públicas.

Porque la buena actuación de Sara Delgado, alta funcionaria municipal, estuvo apoyada por su inseparable compañera de ruta, Mónica Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Comunitario de la muni de Río Gallegos y Viviana Caballero que es la Directora de Políticas de Género de la también de Pablo Grasso; como se verá el Intendente no se priva de enviar la crema selecta de su impecable gestión, a tirarle huevos a la policía que están ahí no porque les guste, sino porque los mandan.

Pero si esto no alcanza para describir el alto nivel de la “gestión G”, Delgado y las susodichas, además de tirar huevos e impactar en mujeres policías que resistían la agresión directa de otra mujeres (con el agravante de ser funcionarias), eran blanco de la burla y las risotadas propias de las personas desbordadas, insensibles, incivilizadas verdaderas “barras bravas” que ostentaban alto cargos en la comuna local.

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Agreguemos que no es raro ver a la señora Delgado y sus amigas tira-huevos, rasgarse las vestiduras por “actos de discriminación y maltratos” hacia mujeres de la administración pública provincial.

Sócrates, el maestro de Platón dijo “La mejor manera de vivir con honor en este mundo es ser lo que aparentamos” y es la coherencia absoluta entre el ser y el parecer. La frase nos recuerda que el prestigio construido sobre el relato es efímero, mientras que la autoridad moral construida sobre los hechos es permanente. A veces algunas personas serían más nobles si vivieran de lo que aparentan ser, en vez de mostrar lo que realmente son.

Corriendo al incómodo

De repente (y no tanto) el hasta hace poco titular de la Secretaría de Medios de la provincia, Sergio Bucci, fue desvinculado del organismo de comunicación y las razones de por qué el gobernador Vidal tomó esa decisión tiene base en los problemas de comunicación que le achacan al ex radical, de haber creado con sus declaraciones contra el sector docente y la posible (mala) influencia que pudiera haber tenido sobre Iris Rasguido, la titular del CPE en los últimos tiempos.

La llegada de Pedro Luxen tendría que ver con esta decisión de sacar al caletense para calmar las agua en el ámbito de Educación, pero como el vidalismo ha dejado tantos heridos en el campo de batalla, en estos escasos dos años de gobierno, a Bucci no lo dejaron “en banda” y lo habrían enviado con sueldo y cargo a Caleta Olivia para hacer nadie sabe qué, pero seguramente cobrar el salario que venía percibiendo.

Un ocasional testigo hace pocos días presenció un altercado de palabras al inicio y casi de manos al final, entre Sergio Bucci y un docente allegado al gremio de la ADOSAC, cuando ambos coincidieron en parar a cargar combustible en la estación de servicio de la ruta en la localidad de Piedra Buena.

Bucci iba acompañado de Rasguido, rumbo a Caleta Olivia y el docente del otro vehículo le habría proferido palabras duras y recrminado mal a la funcionaria de Educación, lo cual generó la lógica reacción de Bucci y el conflicto fue escalando al punto que casi llegan a las manos, teniendo que intervenir los playeros hasta que todo se calmó.

El hecho fue meramente casual y no ha trascendido públicamente por orden del gobierno quien, con la salida de Sergio Bucci, busca bajarle la intensidad al malestar con un sector con el cual el gobierno tiene enormes dificultades para relacionarse.

Habrá que ver si la señora Rasguido logra amoldar su gestión y adecuarse a las necesidad de “paz y comprensión” que pretende Luxen, para conciliar un acuerdo entre el gremio y el gobierno, que permita a Santa Cruz normalizar las clases, o si también será separada del cargo próximamente en caso de resultar un obstáculo para ese fin. (Agencia OPI santa Cruz)