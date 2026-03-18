Se fugó en Trelew un preso de alto riesgo cuando era atendido en un consultorio externo

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(Trelew – OPI Chubut) – Darío Fernando Cárdenas, alias “El Loco”, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Trelew, se fugó este lunes tras asistir a un consultorio médico externo para una sesión psicológica.

Cárdenas fue condenado a 15 años de cárcel por el crimen de Alexis Sena, un joven de 25 años asesinado el 18 de agosto de 2021 en Trelew, y en las últimas horas saltó de un primer piso de un consultorio médico, al cual había asistido por autorización de la justicia provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el traslado del interno “contaba con autorización formal del juez penal interviniente, Marcelo Nieto Di Biase, quien había habilitado su traslado con custodia policial hacia el consultorio profesional para la realización de la sesión psicológica”.

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Cárdenas se encontraba alojado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), desde donde fue trasladado hasta el consultorio, donde no puede ingresar con custodia.

Desde el servicio penitenciario indicaron que en el IPP existen salas equipadas con conexión a internet para facilitar las sesiones psicológicas.

Personal policial y unidades especiales desplegaron un operativo para dar con el recluso que se fugó y es considerado de alto riesgo. (Agencia OPI Chubut)