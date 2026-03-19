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Martín Etchevers inauguró el primer día de la Junta de Directores de la asociación en Buenos Aires. El presidente de ADEPA presentó un informe estratégico sobre el contexto del periodismo profesional. El dirigente enfatizó la necesidad de regular la intermediación de las plataformas digitales y la IA.

La agenda institucional abordó la protección de la propiedad intelectual y la transparencia operativa. El sector reclama condiciones equitativas frente a los gigantes tecnológicos globales. Según se desprende de la información oficial, el periodismo profesional asume una responsabilidad jurídica y económica ante su audiencia.

En su mensaje, sostuvo que “desde sus distintos ángulos y con sus diferentes visiones, el periodismo es un termómetro de los climas sociales. Su valor no depende de a quién interpela, sino de su rigor, su honestidad y su compromiso con los hechos.”

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El anuncio del Oficialismo sobre el Código Penal realizado ayer, 18 de marzo de 2026, marcó el debate legal. ADEPA ratificó su defensa del marco jurídico que establecen la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La entidad prioriza la auditoría del poder como un rol diferencial de los medios.

ADEPA exige reglas para el uso de noticias en la IA

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la entidad con la misión histórica del sector: “Los medios periodísticos no son un actor más en el ecosistema digital: cumplen un rol diferencial como herramientas para el acceso a la información, la auditoría del ejercicio del poder y la calidad del debate público. Tienen estructuras organizacionales y profesionales destinadas a ese objetivo; tienen editores y redactores con nombre y apellido; tienen responsabilidad editorial, jurídica y económica ante sus audiencias y ante los poderes públicos”.



Finalmente, llamó a consolidar una agenda común para enfrentar los desafíos actuales: “La transformación en curso también abre oportunidades. El desafío es abordarlas con una mirada estratégica, fortaleciendo la innovación, la cooperación sectorial y el vínculo con las audiencias”.

La actividad sumó tres paneles específicos sobre video digital, Inteligencia Artificial y desarrollo de ingresos. Las deliberaciones continuarán el viernes con la aprobación del informe semestral de libertad de prensa. La jornada de cierre incluirá conferencias sobre economía, innovación en archivos y la realidad de los medios locales. (Agencia OPI Santa Cruz)