Investigan la muerte de un hombre en Las Heras

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La policía de Santa Cruz inició una investigación tras hallar a un hombre sin vida en su vivienda de Las Heras y se caratuló inicialmente la causa como “muerte dudosa”.

Se trata de un hombre de 58 años que fue hallado sin vida en una vivienda de Avenida Perito Moreno al 1200 de Las Heras.

La policía indicó que aún no se determinaron las causas de la muerte y en el lugar trabajaron efectivos de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

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Además, se decidió el traslado del cuerpo hasta la morgue para practicar la autopsia y establecer cuáles fueron las causas del deceso. (Agencia OPI Santa Cruz)