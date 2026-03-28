Vuoto señaló que la provincia atraviesa la crisis “más importante de los últimos 25 años”

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(Ushuaia – OPI TdF) – El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto señaló que Tierra del Fuego “está ante la crisis económica más importante de los últimos 25 años” al referirse a la situación financiera que atraviesa la administración provincial por la caída de los recursos.

Vuoto sostuvo que la situación crítica se profundizó a consecuencia del modelo económico del presidente Javier Milei que “recorta derechos y que paralizó la economía. Y el municipio de Ushuaia recibe la coparticipación a partir de lo que recauda el Estado nacional y el Estado provincial”.

El jefe comunal expresó que “en enero y febrero de este año hubo un 39 por ciento menos de coparticipación en toda la provincia. Para el municipio de Ushuaia son 5.700 millones de pesos menos, en comparación con el mismo período, pero de 2025. No solo cayó el recurso real, sino que también hoy compras casi el 27% menos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)