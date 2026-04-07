El Libertario muestra su peor cara fascistoide atacando a los periodistas que odia, pero cavándose la fosa de la impopularidad de la que no podrá salir

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(Por: Rubén Lasagno)– Debemos observar con cautela cuando un gobierno decide restringir el acceso a la prensa, ya que la línea entre protegerse de una campaña de desinformación y silenciar voces disidentes puede ser muy delgada.

Estos últimos días, el detonante inmediato de la prohibición de ingreso a la Casa Rosada a ciertos periodistas, no fue directamente una publicación sobre corrupción, sino una (supuesta) filtración internacional.

Documentos revelaron una red “de inteligencia y desinformación rusa” (que pocos o nadie ha explicado convincentemente) que presuntamente pagó a intermediarios para publicar cientos de artículos falsos o manipulados contra Milei en más de 20 medios argentinos,

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La respuesta del Gobierno fue suspender de manera “preventiva” las acreditaciones (el acceso por huella dactilar) a la Casa Rosada y al Congreso de los periodistas que trabajan para los medios mencionados en esa lista, argumentando que se trata de una medida temporal hasta que se esclarezcan los hechos.

Pienso que el gobierno está utilizando la trama rusa como una excusa “para limpiar” la sala de prensa de medios críticos y enviar un mensaje disciplinador a los demás medios. De ser así Milei se enfrenta a riesgos severos.

Retirar credenciales bajo sospechas de desinformación, sin esperar un fallo judicial que determine la culpabilidad de los medios o los periodistas individuales, genera autocensura. Otros medios pueden rebajar el tono de sus investigaciones por miedo a ser etiquetados como “operadores” y perder su acceso a las fuentes oficiales.

Luego de conocer la inhabilidad del gobierno, la corrupción propia que no puede disimular y el odio hacia los periodistas, entre los que se cuentan “los ensobrados” de la oposición, pero no los ensobrados propios, puedo pensar que todo es una patraña para deshacerse de aquellos periodistas destacados que pusieron contra las cuerdas a Adorni y lo volverán a hacer si el corrupto aparece con cara de “yo no fui”. FIN.

La libertad de prensa es el pilar que garantiza la rendición de cuentas. Si el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de decidir, de forma unilateral y discrecional, qué medio es “legítimo” y cuál no, se erosiona la división de poderes y se debilita la calidad democrática del país.

Un gobierno que solo habla con medios afines, tal como lo hizo el kirchnerismo por 20 años, pierde el termómetro de la realidad. Las conferencias de prensa se convierten en propaganda, lo que a la larga genera errores de gestión por falta de contraste. Eso ya lo vivimos por muchos años, pero hoy se hace más evidente, por cuanto este gobierno trajo como bandera las libertades, entre ellas, la de informar.

Las autodefensas de Milei

¿Puede ser que esta reacción del gobierno nacional sea una respuesta a los casos de corrupción ventilados por la prensa y a la protección de su círculo íntimo? Aunque el argumento oficial es el espionaje ruso, en política, la percepción pública es la que dicta el impacto en la imagen presidencial y Milei se enfrenta a un arma de doble filo.

Para la base electoral más leal de Milei, esta medida será vista como un acto de valentía y defensa de la soberanía frente a una “prensa corrupta” y potencias extranjeras (Rusia). En este sector, su imagen no sufrirá; de hecho, podría fortalecerse la narrativa épica de su gestión.

Pero el votante que apoyó a Milei buscando transparencia y un cambio institucional, pero y que no comulga con el autoritarismo, puede ver esta acción exactamente como una cortina de humo.

Si la sociedad percibe que la “amenaza rusa” es solo un escudo conveniente para no responder preguntas incómodas sobre irregularidades, malversación de fondos o escándalos en su gabinete, el costo político será altísimo.

La caída en las encuestas de imagen no vendría por la geopolítica, sino por la sospecha de impunidad, pues utilizar la seguridad nacional para resolver incomodidades políticas locales, es una táctica que históricamente ha generado desconfianza a largo plazo.

Discriminación selectiva

De acuerdo con la filtración de documentos de inteligencia rusos analizados por el consorcio internacional de medios (que incluye a organizaciones como Forbidden Stories, openDemocracy, Chequeado y Filtraleaks), la red de influencia operada bajo el nombre de “La Compañía” habría desembolsado cerca de 300.000 dólares entre junio y octubre de 2024 para instalar contenido fabricado en Argentina.

El reporte detalla la cantidad exacta de artículos, muchos de ellos generados con inteligencia artificial o firmados por autores inexistentes, que fueron publicados en los distintos portales periodísticos.

Cabe destacar que, según la investigación, los directivos de varios de estos medios negaron haber recibido pagos directos de agentes rusos, atribuyendo la publicación de estas notas a agencias intermediarias de publicidad o “terceros”.

La lista completa de los medios señalados en los documentos filtrados, ordenada por la cantidad de notas publicadas, es la siguiente: Diario Con Vos: 37 notas; El Destape: 27 notas; Diario Registrado: 26 notas; Realpolitik: 20 notas; Dos Bases: 19 notas; C5N: 17 notas; Big Bang News: 16 notas; Política Argentina: 12 notas; En Orsai: 11 notas; A24: 10 notas; La Patriada Web: 9 notas; Ámbito: 8 notas; Tiempo Argentino: 6 notas; Grito del Sur: 6 notas; El Ciudadano Web: 6 notas; Sección Ciudad: 5 notas; Infocielo: 3 nota; Infobae: 2 notas; El Cronista: 2 notas; Agenda Urbana: 2 notas; Data Clave: 1 nota; Ciudadano Agro: 1 nota y Contraste MDP: 1 nota.

Esta es la nómina de portales sobre la cual se basaron el Gobierno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para justificar la suspensión de las acreditaciones a los periodistas vinculados solo a algunas empresas, sin explicar por qué no a todas.

¿Y si los traicionó el copia y pega?

Más allá de que pueda ser cierta o no esta suerte de “confabulación rusa” (¿?) no creo que estemos hablando de decenas de periodistas reuniéndose en la clandestinidad con agentes extranjeros para recibir sobres con dinero, sino de algo mucho más banal y, a la vez, más triste para la profesión: la desidia, la precarización y la cultura del “copie y pegue”, tan difundida en muchos portales que trabajan con las redes sociales o no se toman el tiempo de verificar la información que proviene de fuentes, para ellos “confiables”, que no lo son, precisamente.

Si analizamos cómo operan estas redes de desinformación modernas, este planteo encaja a la perfección en el modelo en el cual parece encuadrarse esta situación, que ha sido catalizada por el gobierno para detener la catarata de críticas y/o preguntas inconvenientes que hace más de un mes no responden ni Adorni ni ningún otro funcionario.

Los documentos filtrados indican que el dinero fluyó hacia “intermediarios“. En la práctica, el verdadero trabajo periodístico de base, el de investigar, cruzar fuentes y mantener una línea verdaderamente independiente del poder político o económico, muchas veces se ve sepultado por la urgencia. Es muy común que consultoras, agencias de publicidad o de relaciones públicas envíen gacetillas “llave en mano”, ya redactadas, que terminan siendo publicadas sin el más mínimo rigor. Esto es el pan de cada día para portales y periodistas que fluctúan entre la información rápida y “el rincón del vago” moderno.

Hoy en día, generar cien artículos con un sesgo específico toma minutos. Si una agencia (pagada por Rusia o por quien sea) inunda los correos de las redacciones con esta información, muchos editores, apremiados por llenar el portal y generar clics, simplemente suben el contenido.

Muchos de estos medios publicaron notas firmadas por periodistas que no existen en sus plantillas, o como “contenido patrocinado”. Aquí es donde entra esa actitud cómoda a la que hago mención; el medio recibe un pequeño pago por publicar un publinota a través de una agencia (que quizás opera desde Buenos Aires o el exterior) y decide mirar para otro lado, sin preguntar de dónde viene realmente el dinero o si el contenido es veraz.

Por lo tanto, la “red de desinformación” no necesita reclutar espías, le basta con aprovecharse de un ecosistema de medios que ha abandonado el chequeo de datos y prioriza el volumen de publicación sobre la calidad de la información.

Esto nos devuelve al problema con la reacción de Milei: castigar a todos los periodistas de esos medios quitándoles la acreditación asume que existe una conspiración internacional coordinada contra él, cuando en muchos casos la culpa de los redactores o directores fue, lisa y llanamente, la mala praxis periodística y la falta de ética comercial al publicar contenido enlatado.

¿Y si esta acción fascista del gobierno es de corto alcance y deja más daños estructurales que beneficios?. Si Milei no hace control de daños, el futuro político puede ser tremendamente nefasto para LLA, no porque vaya a caer el gobierno, que de hecho debe terminar hasta el último minuto, sino porque socava fuertemente la confianza que le dio el votante no libertario y en el 2027, se lo puede retirar por incompetencia y por el engaño de actuar como la misma casta que el gobierno dice, llegó para combatir. (Agencia OPI Santa Cruz)