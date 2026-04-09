Santa Cruz firmó con operadoras petroleras acuerdo de inversión en áreas maduras y no convencionales

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El gobierno de Santa Cruz firmó este miércoles un acuerdo de inversión con empresas del sector hidrocarburífero que operan en la provincia para las áreas maduras y aquellas no convencionales.

La convocatoria fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal y asistieron Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum; como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Además, asistieron Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera.

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El programa impulsado se denomina “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño” donde se establecen acuerdos para recuperar la producción de un sector que impacta en los ingresos por regalías, que implica casi un tercio de los recursos provinciales.

La propuesta incluye, entre otros puntos, la rebaja de regalías, atadas a planes de inversión que las empresas se comprometen a garantizar con el objeto de “incrementar la producción, promover inversiones y generar empleo en una de las principales actividades económicas de la provincia”.

Cada iniciativa deberá “atravesar un proceso de evaluación técnica y administrativa por parte de la autoridad provincial, que recae en el Ministerio de Energía y Minería, a través de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos, que analizará su viabilidad y podrá requerir ajustes antes de su aprobación”.

Para el caso de los yacimientos maduros que enfrentan el declino natural de la producción, mayores costos operativos y la necesidad de aplicar técnicas de recuperación mejorada se prevén perforaciones adicionales, intervenciones en pozos existentes y reactivación de equipos inactivos.

En tanto, para las áreas no convencionales y offshore como Palermo Aike en la Cuenca Austral o la D-129 en el Golfo San Jorge se prevén incentivos específicos asociados “al avance efectivo de la actividad exploratoria y productiva, en función de programas de inversión acordes a la complejidad técnica de estos desarrollos”.

En cuanto a la reducción de regalías se prevé en las áreas maduras una alícuota del 12% o la posibilidad de una reducción de hasta 3 puntos porcentuales, aplicable a la producción convencional, con vigencia entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

En tanto, para la producción en proyectos no convencionales y offshore, la alícuota será del 5%, con un horizonte de hasta 10 años, conforme a las condiciones de cada concesión.

El gobierno provincial busca de esta manera “recuperar niveles de producción, reactivar equipos y actividad en campo, sostener y generar empleo directo e indirecto y, fortalecer la cadena de valor hidrocarburífera”. (Agencia OPI Santa Cruz)