La inflación de marzo fue del 3,4% y quiebra el relato oficial

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3,4% para marzo. El indicador acumula un avance del 9,4% durante el primer trimestre del año y sepulta la meta oficial de alcanzar una inflación nula en agosto.

Medido contra marzo del 2025, la variación interanual alcanza el 32,6%. Este nivel se ubica apenas por debajo del 33,1% registrado en febrero. El índice general mantiene una tendencia alcista, anota su séptimo mes consecutivo por encima de los dos puntos y perfora el piso de mayo, cuando tocó su nivel más bajo en cinco años.

La Patagonia marcó el menor impacto del país con un 2,5%, escoltada por Cuyo con 3,2% y la región Pampeana con 3,3%. Las jurisdicciones del norte lideraron el encarecimiento estructural: el Noreste registró 4,1%, el Noroeste trepó al 4% y el Gran Buenos Aires (GBA) cerró en 3,4%.

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Los precios Regulados traccionaron el indicador con un alza del 5,1%, producto del ajuste tarifario que ejecutó la administración nacional sobre los servicios públicos, la educación y el transporte. El IPC núcleo, que excluye las fluctuaciones estacionales y tarifarias, se ubicó en 3,2%, mientras que los productos Estacionales avanzaron un 1%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el repunte al culpar al conflicto bélico internacional y denominó como “proceso de corrección de precios relativos” al tarifazo sobre los servicios públicos. El funcionario argumentó en sus redes sociales que el orden fiscal empujará una convergencia hacia índices internacionales una vez que pierda fuerza la emisión monetaria preelectoral.

El presidente Javier Milei admitió el impacto negativo del índice inflacionario. El mandatario proyectó una futura contracción en los precios y agendó su defensa del modelo económico para la clausura del Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

El dato oficial destruyó las estimaciones de los privados. Las consultoras Analytica y Eco Go proyectaron un 3%, al igual que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que subestimó la dinámica de precios tras elevar su cálculo en 0,5 puntos porcentuales. La firma Equilibra midió un 3,3%, mientras que Econviews acertó la cifra final al prever un 3,4%.

El economista de la Fundación Libertad y Progreso, Julián Neufeld, advirtió que la inflación acumula 10 meses sin perforar su piso. El analista exigió distinguir los factores externos de la expansión monetaria impulsada por el Gobierno. Su consultora falló el pronóstico al calcular un 2,9%, un número idéntico al que midieron en enero y febrero.

Santiago Casas, economista jefe en EcoAnalytics, atribuyó la aceleración a los tarifazos y a la falta de un ancla nominal. El especialista indicó que el control del circulante de dinero (M2) resulta inefectivo frente a una demanda inestable de pesos, criticó la ausencia de reglas explícitas para la tasa de interés y cuestionó las bandas cambiarias que flotan por debajo del techo, esquema que descoordinó las expectativas de mercado.

La apertura por divisiones del INDEC expone el golpe del ciclo lectivo y el transporte sobre el poder adquisitivo, detallando la variación mensual exacta de las doce categorías:

Educación : 12,1% . (Quebró el promedio histórico por estacionalidad).

: . (Quebró el promedio histórico por estacionalidad). Transporte : 4,1% . (Impulsado por el aumento del 23% en combustibles desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, además de subas en pasajes aéreos y boleto público).

: . (Impulsado por el aumento del en combustibles desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, además de subas en pasajes aéreos y boleto público). Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles : 3,7% .

: . Recreación y cultura : 3,6% .

: . Restaurantes y hoteles : 3,4% .

: . Alimentos y bebidas no alcohólicas : 3,4% .

: . Prendas de vestir y calzado : 3,1% .

: . Comunicación : 2,9% .

: . Salud : 2,6% .

: . Bebidas alcohólicas y tabaco : 2,1% .

: . Bienes y servicios varios : 1,7% .

: . Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%.

El mostrador de las carnicerías reflejó la presión final sobre la canasta alimentaria. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) midió un salto del 10,6% en los cortes durante marzo. El encarecimiento superó la barrera del 5% en todas las regiones, con picos del 7,9% en Cuyo, 7,6% en el Noreste, 7,2% en el Noroeste, 7,1% en la zona Pampeana, 6,9% en el GBA y un piso del 5,1% en la Patagonia. Las carnes populares protagonizaron el ajuste mensual: la falda aumentó un 13,4%, la carnaza común un 17,7% y la picada común escaló al 20,4%. (Agencia OPI Santa Cruz)