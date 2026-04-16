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El conflicto social/sindical y político que atraviesa a Santa Cruz, llegó a su máxima tensión anoche cuando dos dirigentes de ATE en Las Heras, fueron detenidos por orden judicial.

Se trata de las Marlene Noelia Gómez Secretaría General de ATE y el dirigente gremial José Vilan luego de una protesta frente al Hospital Distrital de esa localidad,

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En esa oportunidad y tras el accionar policial, el Juez de esa localidad Eduardo Quelín ordenó la detención de los sindicalistas e inmediatamente la respuesta por parte del Frente Gremial en la provincia no se hizo esperar.

Tras sacar un extenso comunicado en el que apunta a la acción intimidatoria del magistrado para coartar la libertad sindical y los derechos constitucionales consagrados en la Constitución, afiliados de ATE tomaron el Consejo Provincial de Educación exigiendo la liberación de los dirigentes y la renuncia del Ministro de Seguridad y de Salud.

Tras reunirse en las calles pidiendo la liberación inmediata de los detenidos en Las Heras, la situación en la capital se volvió muy compleja. Los gremios adheridos al reclamos ya amenazan con cortes de calles y/o rutas si el gobierno no atiende los reclamos para evitar la escalada del conflicto y acusan al gobernador Claudio Vidal como único responsable directo de lo que está ocurriendo.

Se desborda el conflicto social en Santa Cruz. Detuvieron a dos dirigentes de ATE en Las Heras, hay tomas de edificios públicos, traslado de detenidos y un juez en la mira – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, por su parte, se refirió al conflicto con los gremios estatales, la toma de edificios públicos y la detención de dirigentes sindicales.

En declaraciones a la radio provincial diferenció el contexto actual de crisis con el de 2007: “Los panoramas son totalmente distintos”, sostuvo, al tiempo que remarcó que desde el Ejecutivo “nunca hubo reprimenda” hacia las manifestaciones y que incluso se permitió el acampe en Casa de Gobierno. Todo para tratar de justificar la detención de las personas en Las Heras, en un contexto que describió como “los límites que hay cuando afectan a pacientes”, refiriéndose a la protesta en Las Heras y la orden del juez Quelín que fue cumplida por la policía provincial, luego que según la Ministra estaban en negociación pero los de ATE no aceptaron las propuestas.

Detenidos y traslados

“Los compañeros detenidos en Las Heras no solo fue arbitraria e ilegal sino que a la Secretaria General Marlene (Gómez) fue detenida y trasladada a Pico Truncado en tanto que nuestro delegado fue detenido pero no nos han informado si fue trasladado también o permanece en Las Heras”, aseguró una fuente sindical a OPI.

En general, los traslados de detenidos a localidades cercanas se hace para evitar que los manifestantes acudan al lugar de detención para plantear sus reclamos y exigir la liberación. En Las Heras no es la primera vez que ocurre y ya en los conflictos de 2010 y 2011 el propio juez Quelín lo ordenaba. Información extraoficial señala que la dirigente volvió esta mañana a ser trasaladada a Las Heras para tomarle declaraciones.

En tanto, en Río Gallegos el CPE sigue tomado, ATE aseguró que no saldrán del edificio en tanto no resuelvan el despido de tres auxiliares de la Educación por los cuales ya venían haciendo una manifestación ante el Consejo Provincial y ahora (y fundamentalmente) el gobierno y el Juez Quelín no decidan liberar a los detenidos de Las Heras.

Los gremios provinciales han adherido a los reclamos de ATE y hay fuertes críticas hacia el gobernador Vidal y los medios que aún en plena asonada sindical, están empeñados en resaltar las buenas noticias que vienen desde Canadá con el viaje donde el gobernador está acompañado de empresarios como su socio petrolero la empresa CGC. “Se les incendia la provincia y estos viven en la nube de pedos de la mentira oficial de que buscan inversiones, cuanto todos sabemos que lo de Palermo Aike es una apuesta a cinco o más años y que ni ellos van a estar cuando eso funcione, porque los vamos a echar a la mierda con el voto sindical y del pueblo”, aseguró la exaltada fuente de ATE a la que consultamos por las medidas adoptadas. (Agencia OPI Santa Cruz)