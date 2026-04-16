Detuvieron a la secretaria general de ATE Las Heras por una protesta en un hospital

- Publicidad -

La secretaria general de ATE Las Heras, Marlene Gómez fue detenida este miércoles a la tarde por orden del juez de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras, Eduardo Quelín tras protagonizar una protesta en el Hospital Zonal de la localidad del norte provincial.

La medida judicial fue comunicada por efectivos de la División Comisaría Segunda, quienes leyeron el oficio emitido por el juzgado interviniente ante los trabajadores que se encontraban en permanencia pacífica en el lugar.

Según la orden judicial se trata del presunto delito de violación de domicilio y afectación del normal funcionamiento de un establecimiento.

- Publicidad -

Por la medida, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón viajó hasta la localidad y anunció un paro total de actividades.

Quelín intervino ante la protesta que se inició durante la madrugada del 15 de abril, cuando un grupo vinculado a ATE ingresó al Hospital Distrital “Dr. Benigno Fernández”.

La denuncia de los funcionarios del hospital señala que los manifestantes “accedieron sin autorización a la oficina del director exigieron dialogar con las autoridades del hospital y se habrían negado a retirarse, afectando el normal funcionamiento del establecimiento”.

Garzón responsabilizó al juez Quelín y denunció una presunta connivencia con autoridades del hospital, como también apuntó sobre la responsabilidad del Gobierno provincial ante posibles consecuencias derivadas del conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)