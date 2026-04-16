PAMI detalla nuevo esquema de pagos tras reclamos de prestadores

- Publicidad -

La omisión sistemática de cifras y balances en los comunicados oficiales del PAMI expone la falta de transparencia sobre el estado de sus finanzas. La cúpula de la entidad reconoció la existencia de una deuda acumulada con los efectores de salud, pero evitó precisar el monto del pasivo y el origen de los fondos destinados a saldarlo.

El ocultamiento del rojo contable marcó el descargo público del director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo. El funcionario minimizó las irregularidades en la cadena de pagos y redujo el desfasaje económico a un simple atraso corriente de pocas semanas, justificando la situación como una característica propia del sistema.

“La continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento“, ratificó la conducción de la obra social, en un intento por diluir el impacto de los reclamos. Según la versión oficial, la tensión con los profesionales fue baja y no se registró adhesión a ninguna medida de fuerza por parte de los médicos de cabecera.

- Publicidad -

La promesa de orden y previsibilidad choca contra el vacío de información financiera. Mientras el Estado sostiene que audita los procesos para sostener la cobertura de 5 millones de afiliados, los documentos difundidos carecen del respaldo técnico necesario para evaluar el peso de la crisis estructural que la entidad intenta negar.

Para frenar las versiones sobre el cese de servicios, el directorio trazó una defensa administrativa estructurada sobre tres hitos sin verificación pública:

La aplicación de un nuevo modelo de cápita unificada basado en un requerimiento del sector.

La garantía de que los pagos a ese segmento específico de profesionales se encuentran al día.

La cancelación de los vencimientos vencidos, fijando el corte de la regularización al 31 de marzo.

Los despachos oficiales mantienen bajo reserva el volumen de capital adeudado en los meses previos. El expediente comunicacional de la gestión omite detallar cuántos millones de pesos debió inyectar el organismo para apagar el reclamo de los prestadores privados. (Agencia OPI Santa Cruz)