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La Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió el miércoles al Jefe de Gabinete, Pedro Luxen y los ministros de Economía, Ezequiel Verbes y de Gobierno, Belén Elmiger para avanzar con el análisis del proyecto de Le y los N° 257/2026 de Crédito Público, que contempla la autorización de un endeudamiento provincial de hasta US$ 600 destinado a inversión en obra pública y desarrollo productivo.

Entre las modificaciones que tendrá el proyecto es la incorporación de una cláusula que señale que los recursos tienen fin específico como ya lo “establece la Ley de Administración Financiera” y se sumará la creación de una comisión de seguimiento sobre los fondos “con la cual coincidimos plenamente”.

Verbes reiteró la defensa del endeudamiento para obras estratégicas que permitirán liberar partidas presupuestarias para destinarlas a la discusión paritaria con los trabajadores estatales.

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Del encuentro también participaron el secretario de Estado de Hacienda y Finanzas, Ernesto Coloe junto al presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo de la Torre.

Respecto a la discusión salarial, Verbes sostuvo que hay “necesidad de dar respuestas sustentables en el tiempo. No podemos tener una mirada con los gremios y con la gente de muy corto plazo. El problema no lo tenemos en un mes o dos; el problema lo tenemos en octubre, noviembre, diciembre, enero y de ahí en adelante”.

“Estamos confiados en que va a salir, que se puede avanzar estratégicamente y poder acordar como siempre pide la gente y los gremios: tener previsibilidad. Esto lo que nos va a dar es previsibilidad, básicamente” dijo el ministro.

Verbes sostuvo que por la ley de Responsabilidad Fiscal, la provincia puede endeudarse hasta un 15% de los ingresos netos de coparticipación de municipios y el pedido de endeudamiento “representaría aproximadamente el 2,55%” del total de recursos coparticipados a las comunas.

“Todas las obras geográficamente están instaladas en cada municipio. Si bien el endeudamiento es provincial, la verdad es que todo lo que sean inversiones está todo destinado a los municipios. Si uno piensa en reemplazar todo el equipamiento hospitalario, es en toda la provincia, no es en una sola localidad. Si uno piensa en las ambulancias, además de las obras de energía estratégicas que nos van a generar un ahorro a futuro” acotó el funcionario. (Agencia OPI Santa Cruz)