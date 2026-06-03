Roban suma millonaria en el Mercado Concentrador de Trelew

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La policía de Chubut inició una investigación tras un golpe comando ocurrido el lunes a la noche en el que participaron entre 4 a 5 delincuentes para alzarse con una millonaria suma de dinero del Mercado Concentrador de Trelew.

El robo se produjo alrededor de las 22 horas en el predio del Mercado Concentrador donde los delincuentes redujeron al sereno, lo ataron y se llevaron alrededor de 20 millones de pesos.

Una vez que se alzaron con el botín huyeron del lugar con el vehículo del sereno, un Renault Clio, que horas después fue encontrado en el barrio INTA.

- Publicidad -

El director de Seguridad de Trelew, Omar Delgado sostuvo que “el sereno logró liberarse y pidió auxilio. Un vehículo que lo atendió era de un efectivo policial, quien dio aviso al personal de la Comisaría Tercera y a la Brigada de Investigaciones”.

El sereno fue atendido por personal médico en el lugar por los golpes recibidos y en el lugar trabajaba personal de criminalística. (Agencia OPI Chubut)