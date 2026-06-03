Falleció el policía que fue embestido en cercanías de Cañadón Seco

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El subcomisario Gabriel Trujillo falleció este martes tras haber protagonizado un accidente el pasado sábado 30 de mayo cuando un auto que circulaba por la ruta provincial N°12 embistió la moto que conducía y le provocó graves heridas por lo que terminó internado en estado crítico.

Trujillo sufrió graves lesiones tras el impacto de un vehículo que era conducido por un sujeto en estado de ebriedad.

Su muerte provocó conmoción en sus familiares, amistades y como integrante de la Policía de Santa Cruz.

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El accidente se produjo en el sector conocido como “La Chivería“ entre Caleta Olivia y Cañadón Seco, donde Trujillo circulaba en motocicleta con dirección a Cañadón Seco y fue chocado desde atrás por un auto que se dirigía en el mismo sentido.

El conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la banquina.

El conductor del automóvil fue identificado como Cristian Alonso, un joven de 25 años con domicilio en Cañadón Seco a quien se le practicó el control de alcoholemia mediante extracción sanguínea y resultó positivo de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Caleta Olivia, donde se ordenaron diversas pericias accidentológicas para determinar responsabilidades penales. (Agencia OPI Santa Cruz)