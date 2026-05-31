Las Pastillas del Domingo: El olvido de Grasso, el fuego y el silencio, al menos un saludito, mucho viento y pocas nueces y sobre el gas, pero sin gas

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Pablos Grasso se olvidó del agua

Como todos sabemos (pero no sabemos tanto como quisiéramos) el intendente Pablo Grasso sigue adelante con la reconfiguración de la Rotonda Samoré en Río Gallegos, iniciada el 3 de abril del 2025 donde se ha modificado todo y han colocado semáforos, pero que aún está lejos de concluirse y teniendo en cuenta la proximidad del invierno, diría que pasarán muchos meses más (y mucha plata que el vecino no tiene idea) en la terminación de la obra.

Aún así esta enigmática obra que nadie sabe cuánto cuesta ni de dónde sale la plata, estaba avanzando en sus tramos finales de concreto, asfalto y cordones, cuando ¡Ups!, alguien se dio cuenta que se habían olvidado del riego por aspersión.

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Excepto que algún municipal de la cuadrilla de mantenimiento de parques saliera todas las mañanas con una regadera, había que resolver el problemón. Por lo pronto, apurándose antes que llegue la nieve, comenzaron a zanjar y pasar los caños que se olvidaron poner en lo que, se supone, es una obra planificada.

Obras en la Rotonda Samoré de Río Gallegos

Obviamente nadie dijo nada. El municipio ni una palabra, los medios que saben y conocen al detalle este costoso olvido del intendente cerraron… la boca, pero claro, es obvio que nadie se pregunte cuánto dinero más suma este “olvido” y quién es el responsable de la obra que omitió semejante detalle si ni siquiera existen documentos oficiales ni gacetillas de prensa que detallen el presupuesto específico asignado a los trabajos en la rotonda Samoré, ni el monto general proyectado para la remodelación de toda la autovía, a más de un año del inicio.

El fuego quema y el silencio cunde

El martes 26 el equipo 108 de la empresa CLEAR (de Cristóbal López) se incendió en la Batería LH8 sobre la ruta provincial N° 43, oportunidad en la que ni el sindicato de petroleros, ni el gobierno se encargaron de difundir la noticia. Debieron intervenir los bomberos, quienes cuando llegaron poco encontraron del equipo.

La información suministrada a OPI por personal del equipo de perforación de la empresa CLEAR, señala que el siniestro se debió al recalentamiento del motor y defecto de materiales, debido al mal estado general de los equipos con los cuales se trabaja y que carecen del mantenimiento adecuado.

Clear Petroleum empresa de servicios petroleros de Cristóbal López

Una de las quejas que se recibió, daba cuenta de la desidia y la falta de control existente sobre el estado del material que pone en riesgo la vida de los trabajadores, sin que el sindicato, el cual conoce a la perfección los problemas, intervenga o genere quejas o reclamos y mucho menos que el gobierno provincial controle debidamente los estándares de seguridad.

Al menos ¡un saludito Clau!

Cada 25 de Mayo, además del día de la Patria en la provincia se conmemora el cumpleaños de Canal 9 la emisora oficial de televisión. Pero este año estuvieron flojos los muchachos del gobierno.

El Gobernador Claudio Vidal saludó a la emisora reconociendo “que el programa anda mucho mejor” (¿?), pero claro, el canal es mucho más que un programa, es una estructura comunicacional compleja que trasciende a lo que solo se muestra en pantalla y la ministra Elmiger no estaba enterada de que el Canal oficial cumplía años.

En fin, todo esto puede ocurrir porque ni siquiera el departamento de prensa de Gobierno provincial, órgano de difusión de la palabra oficial, tuvo la delicadeza de subir un pequeño saludo en el portal oficial o en las redes, recordando los 58 años de historia de la emisora.

Gobierno de improvisados con poco apego a la función pública ni reconocimiento hacia sus trabajadores, fue la principal queja que se escuchó.

Mucho viento y pocas nueces

De acuerdo con información que ha trascendido en los últimos meses, las escuelas privadas del sindicato de petroleros vienen teniendo serios problemas económicos y están despidiendo docentes. Se trata de las denominadas “Escuelas del Viento” que han comenzado a tomar docentes por tres meses de manera que se ahorran la liquidación final, vacaciones, aguinaldos e indemnización. El gremialismo, bien gracias.

No olvidemos que esta escuela fue una idea del actual Gobernador cuando estaba en funciones como Secretario General del sindicato y comenzaron a gestionar la educación privada para las familias petroleras, como medio alternativo a la educación pública que no cumplía sus metas del 180 días de clases.

Hoy en el gobierno, Vidal tampoco cumple en asegurar los 180 días de clases al sector público.

Otros problemas que tiene el sindicato con la iniciativa privada es “La Proveeduría” un supermercado con (supuestamente) precios diferenciados cuya central N°1 en Río Gallegos cerró, dejando a 23 familias en la calle. Y tal vez por los tiempos que corren o porque no saben o no pueden gerenciar la difícil actividad privada, la fábrica de ropa de trabajo que el sindicato abrió en Las Heras y donde trabajaban varias mujeres, también cerró sus puertas.

Claudio Vidal inaugura “La Proveeduría” en Río Gallegos –

Como diría el almacenero del barrio “La actividad privada no es pa´cualquiera”.

Sobre el gas pero sin gas

Se viene el invierno y se le vienen los problemas a DistriGas y a los usuarios, porque desde la empresa ya empezaron a notificar que la semana que viene comienzan los cortes de gas para aquellos usuarios que no pagan sus facturas, las cuales vienen bastante altas teniendo en cuenta que la empresa el año pasado aplicó un aumento al gas de aproximadamente un 50 % y en lo que va de estos últimos cinco meses del año ya aplicaron un 20% más y tienen proyectado un aumento de 5% para julio 2026. En consecuencia, en el interanual (Julio 2025 a Julio 2026), el gas domiciliario que suministra DistriGas tuvo un incremento de 70 % de aumento en sus facturación.

Ni hablar de los intereses (casi usurarios) que aplican en facturas vencidas a vecinos que no pueden pagar las mismas con sueldos que no superan la línea de la pobreza (un 65%), y otra parte que ni siquiera llega a superar la línea de la indigencia (en un 20 % aprox).

Gran parte de la Población de Santa Cruz tendrá que prepararse ante los cortes del suministro de gas, teniendo en cuenta que este invierno preanuncia que va ser muy duro.

Ahora viene una pregunta obvia que muchos se hacen; si somos productores de gas, DistriGas es un ente provincial con cierto gerenciamiento privado ¿Alguien vio una memoria o Balance de esta Empresa? ¿Cuáles son sus activos y pasivos? ¿Es redituable como empresa? ¿Deja ganancias a la Provincia? ¿Es autosustentable? (grillitos).

Y por último, como productores de gas, los residentes santacruceño no tienen un precio diferencial en el costo del metro cúbico de gas y eso es, en la práctica, una deficiencia propia de los gobiernos provinciales que nomiraron nunca ni miran (ni les interesa) el bienestar de su propia gente a la que cada 4 años le piden el voto. (Agencia OPI Santa Cruz)