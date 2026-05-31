El Congreso sesionará en junio con siete proyectos oficialistas

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El bloque oficialista de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación romperá la parálisis legislativa histórica durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA que comenzará el 11 de junio de 2026. Los operadores de la coalición gubernamental planifican reuniones de comisiones en ambas cámaras y proyectan sesiones parlamentarias para la segunda quincena del mes de junio. La estrategia apunta a dar celeridad a las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Un vocero de la Presidencia de la Cámara de Diputados confirmó que coordinan los giros para los nuevos proyectos ingresados y las medias sanciones pendientes. El paquete legislativo enviado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incluye la denominada “ley de lobby” para regular las gestiones de los grupos de interés. El diputado Nicolás Mayoraz conducirá este debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, en conjunto con Santiago Santurio en la comisión de Legislación General.

La Cámara baja tramitará el proyecto “Super RIGI”, un régimen de beneficios fiscales para grandes inversiones en tecnologías del conocimiento y energías alternativas. El diputado Bertie Benegas Lynch encabezará el plenario de comisiones desde la conducción de Presupuesto y Hacienda. El debate sumará la participación de José Luis Garrido en la comisión de Industria y de Martín Yeza en la comisión de Ciencia y Tecnología.

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El paquete del Ejecutivo incorpora la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. El oficialismo controlará el ritmo de la discusión mediante la comisión de Salud, bajo la dirección de la diputada Nadia Márquez. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, sumó un proyecto de reforma integral a la Ley de Sociedades para simplificar trámites comerciales y regular las sociedades automatizadas que operan con algoritmos.

La cartera de Federico Sturzenegger mantiene en carpeta tres iniciativas desreguladoras para ingresar al Parlamento de forma inminente. El primer proyecto autoriza la comercialización de medicamentos de venta libre en góndolas de supermercados y kioscos. La segunda norma elimina la matrícula obligatoria para corredores inmobiliarios o martilleros y anula los porcentajes mínimos de comisiones. El tercer texto libera el tránsito fluvial para los buques extranjeros.

La actividad en la Cámara de Senadores

El Senado iniciará el miércoles a las 16:30 horas el tratamiento de la “Ley Hojarasca” en un plenario de comisiones. El senador Agustín Coto liderará el plenario desde Asuntos Constitucionales, acompañado por Nadia Márquez en Legislación General. El proyecto llega con una media sanción de Diputados obtenida con 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones para derogar normas obsoletas.

Los senadores también analizarán la media sanción que recorta el régimen de subsidios por “zona fría”. El proyecto de reducción geográfica arrastra una base de 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones en la Cámara baja. En el Senado, la ley de prevención de la ludopatía digital avanzará bajo el control directo de los legisladores oficialistas Nadia Márquez en Legislación General, Ivanna Arrascaeta en Salud y Gonzalo Guzmán Coraita en la comisión de Justicia y Asuntos Penales.

La agenda de la Cámara alta fija para el próximo jueves una sesión especial en el recinto. Los senadores tratarán los pliegos de designaciones judiciales y el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El temario incluye la aprobación de un plan de pago por 171 millones de dólares destinado a cancelar deuda remanente de los canjes con dos fondos buitre. (Agencia OPI Santa Cruz)